Правительство Армении поддержало проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз, теперь инициатива будет обсуждаться в парламенте. Документ членам кабмина представил глава МИД республики Арарат Мирзоян. Заседание транслировали местные новостные каналы.

Мирзоян отметил, что в последние годы между Арменией и ЕС сложились интенсивные и динамичные отношения. По словам министра, Евросоюз выразил политическую поддержку Армении, «обеспечивая среду безопасности вокруг страны».

«ЕС также выразили готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. Очевидно, что ЕС имеет очень богатые демократические традиции, свободную конкурентную среду и передовую науку», — отметил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.

«На данном этапе, до принятия решения о проведении референдума, мы должны обсудить с ЕС “дорожную карту”, мы должны разработать эту карту», — сказал Пашинян.

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