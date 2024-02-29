Армения готова стать кандидатом на членство в Европейском союзе, заявил председатель Национального собрания (парламента) республики Ален Симонян. По его словам, Ереван намерен двигаться в направлении, которое «обеспечит наибольшую безопасность».

«Мы готовы. И мы будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность. Сегодня быть демократической страной — это наша самая большая система безопасности», — сказал Симонян, отвечая на вопрос о том, готова ли Армения укрепить отношения с ЕС, чтобы стать кандидатом на членство (цитата по агентству «Арменпресс»).

Говоря о том, не идет ли речь о смене вектора внешней политики, спикер парламента сказал, что не нужно «торопиться».

«Наши действия показывают, что у нас более высокие показатели демократии, чем у многих наших стран-партнеров, которые уже являются членами ЕС. Это не мы говорим, это говорят наши партнеры по ЕС. Я думаю, нам следует думать в этом направлении. Но я не хочу торопиться. В случае с государством нехорошо делать резкие шаги», — заключил Симонян.

В середине февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз и Армения приняли решение начать работу над «амбициозным» расширением двустороннего сотрудничества. Боррель отметил, что ЕС в ближайшее время намерен углубить отношения с Арменией в сфере безопасности и обороны, а также продолжит оказывать поддержку жителям Нагорного Карабаха, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Симонян также заявил, что действующая система безопасности, частью которой является Армения, не действует, хотя никто и не говорит о выводе российской военной базы. «Никто не говорил о военной базе, мы о ней не говорили, но для нас очевидно, что эта система безопасности не работает. Что еще должно произойти, чтобы понять, что эта система безопасности не работает?» — сказал он (цитата по «Sputnik Армения»).

Говоря о России, Симонян также обвинил Москву в участии «в совместном процессе» против Армении наряду с Турцией и Азербайджаном.

«Да, физически мы не сильнее Турции и Азербайджана. Мы не можем противостоять, тем более, когда союзник [Россия], который должен был нас защитить, в лучшем случае не делает этого, если не находится в каком-то совместном процессе. А я уверен, что есть совместный процесс, и очень давно», — приводит его слова «Интерфакс».

Председатель Национального собрания Армении выразил мнение, что боевые действия на территории Украины связаны с Нагорным Карабахом. «Здесь им необходимо было получить альтернативную дорогу, чтобы избежать возможных санкций, что и делается сейчас, к примеру, российский газ сейчас Азербайджан продает Европе по своим трубам», — отметил он.

Симонян добавил, что не исключает, что «по вопросу войны в Нагорном Карабахе существовала договоренность между Россией и Азербайджаном или Россией и Турцией». По его словам, «не надо теперь удивляться, что Армения пытается сохранить свою независимость». «Наша самая большая обеспокоенность — это с какой стороны будет нанесен удар. Очевидно, что удар наносится руками Азербайджана и направлен против нашего суверенитета», — заключил он.