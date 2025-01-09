Армения в случае вступления в Евросоюз не сможет оставаться в Евразийском экономическом союзе, благодаря членству в котором растет экономика республики. Об этом заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Исходя из позиции Евросоюза, которая была продемонстрирована в свое время и по отношению к Украине, и по отношению к Армении, и по отношению ко всем соискателям с постсоветского пространства, одномоментное членство в Евразийском союзе и в Европейском невозможно», — отметил Затулин.

Он напомнил, что бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл озвучивал эту точку зрения перед украинским Майданом. Депутат заявил, что не видит причин, по которым эта позиция может быть изменена в пользу членства Армении как в ЕС, так и в ЕАЭС.

По словам Затулина, потенциальное вступление Армении в Евросоюз чревато последствиями — выходом из ЕАЭС, «благодаря которому экономика Армении получила допинг».

«Вопреки политическим обстоятельствам Армения сегодня зарабатывает на членстве в Евразийском союзе, и экономика ее растет именно по этой причине. Выход из Евразийского союза, который подразумевается в случае принятия решения об участии в Европейском союзе, означает выход из этого пространства, но шаг этот, естественно, предопределен политическими амбициями [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна и его команды», — сказал Затулин.

По его мнению, членство Армении в ЕС «за большими горами — бóльшими, чем сами Кавказские, потому что никто Армении пока не обещал членства в Европейском союзе».

«Но вот быть на поводке у Европейского союза она уже начинает, как, впрочем, и у некоторых отдельных стран этого союза, таких, как, например, Франция, других стран, которые подыгрывают желанию Пашиняна вырваться из постсоветского пространства», — заключил зампред думского комитета.

В Кремле разделяют мнение о том, что Армения не сможет быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС. При этом желание вступить в Евросоюз — это, «безусловно, суверенное право» республики, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что значит [для Армении] членство в ЕС, сейчас пока трудно сказать, потому что, конечно, быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно», — сказал Песков.

Он отметил, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении и дает республике «весьма и весьма положительные дивиденды».

«Также мы знаем, что это Евросоюз инициирует процессы по членству. И здесь еще нужно понять, какая позиция на этот счет у Евросоюза. Мы хорошо знаем пример с Турецкой Республикой, которая уже много десятилетий сохраняет свою ориентацию на членство в ЕС, но не встречает особой взаимности со стороны Брюсселя», — напомнил Песков.

По его мнению, в реальности нужно исходить «из тех рабочих механизмов и рабочих интеграционных форматов, которые себя уже зарекомендовали и которые продолжают работать на благо народов стран, которые в них участвуют».

9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз, теперь инициатива будет обсуждаться в парламенте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это решение не означает членства республики в ЕС, так как этот вопрос может быть решен только на всенародном референдуме. Пока же Армении нужно разработать с ЕС дорожную карту, добавил он.