Вступление Армении в Евросоюз грозит ей сокращением ВВП примерно на 23%, а также ростом цен на энергоносители, заявил замсекретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Его слова приводит ТАСС.

Последствия вступления Армении в ЕС

«Присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП, а массовое сокращение рынка труда (на 10,5 п.п.) и рост инфляции на 22,6 п.п. приведут к значительному снижению уровня жизни», — сказал Шевцов.

По его словам, в случае присоединения Армении к ЕС в республике упадет более чем на 20% внутреннее потребление. В то же время цены на энергоносители, в том числе на природный газ, вырастут, отметил замсекретаря Совбеза.

Он обратил внимание на то, что существует риск снижения ВВП Армении еще на 7,7% в связи с необходимостью введения системы европейского таможенного контроля, которая, по его словам, «поставит крест» на свободном транзите товаров.

«Армянские товары столкнутся с квотированием рынка в ЕС и необходимостью соответствия европейским техрегламентам, что, в свою очередь, потребует дополнительных инвестиций», — пояснил Шевцов, добавив, что такая мера повлечет за собой падение внутреннего потребления и рост инфляции и безработицы.

Кроме того, вступление Армении в ЕС и потенциальное введение визового режима с Россией и Ираном значительно сократит приток туристов, нанеся тяжелый удар по экономике страны, указал замсекретаря Совбеза РФ. Он напомнил, что туризм приносит около 13,5% ВВП республики.

К сокращению экономики, особенно в транспортной сфере, приведет также присоединение Еревана к европейским санкциям, предупредил Шевцов.

«Большинство грузооборота Армении (до 80%, по данным Евразийской экономической комиссии) приходится на Россию. <…> По данным Комитета по туризму Армении на 2025 год, почти половина туристов в Армению приезжает из России (41%) и Ирана (еще 8%), а годовой доход от российских туристов достигает $1 млрд», — привел данные замсекретаря Совбеза.

Последствия выхода Армении из ЕАЭС

Отдельно Шевцов остановился на последствиях возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, это будет означать для республики возвращение экспортных ограничений, прекращение применения единых требований к продукции и услугам, возврат полного таможенного контроля, отмену в отношении мигрантов из этой страны преференциального режима, а также применение стандартных тарифов к транспортировке грузов.

В случае выхода Армении из ЕАЭС ВВП республики, «по самым консервативным оценкам», сократится на 15,1% (примерно $3,65 млрд), промышленное производство — на 26,3%, а инфляция вырастет на 14,3%. Основной ущерб придется на металлургию, производство напитков, табачных изделий и продуктов питания — в этих отраслях спад составит до трети, указал замсекретаря Совбеза.

«На практике армянским аграриям, в том числе производителям алкогольной продукции, придется искать новые рынки сбыта: с введением таможенных пошлин их товары перестанут быть конкурентоспособными. Вырастут расходы на грузоперевозки, существенно сократятся инвестиции. О льготных поставках энергоносителей Еревану также придется забыть», — предупредил он. В свою очередь, другие страны, входящие в ЕАЭС, при выходе Армении из союза не испытают значительных отрицательных последствий, потери составят сотые доли процента, добавил замсекретаря Совбеза.

Шевцов также напомнил, что президент России Владимир Путин, принимая в начале апреля в Кремле армянского премьер-министра Никола Пашиняна, заявил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев после этого заявил, что Москве стоит перестать быть толерантной к желанию своих соседей вступить в ЕС.

Никол Пашинян неоднократно заявлял о стремлении страны стать полноправным членом ЕС. Весной 2025 года парламент республики принял закон о начале вступления в Евросоюз. По словам Пашиняна, Армения будет сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока с ним совместим процесс евроинтеграции.