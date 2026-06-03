Новый премьер-министр Соломоновых островов Мэттью Уэйл объявил о пересмотре заключенного в 2022 году секретного пакта о безопасности с Китаем и условился с Австралией о начале переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему договору. Как сообщает Reuters, заявление об этом политик сделал на пресс-конференции в Канберре после переговоров с австралийским коллегой Энтони Альбанезе.

Уэйл, избранный на пост в прошлом месяце, признал, что соглашение с Китаем содержит пункт о неразглашении, и он не видел его текст до самого последнего момента.

«Я не видел это соглашение, потому что, когда я вступил в должность, я не знал, где оно. Мне пришлось удалить некоторых людей с ключевых постов. Мне не предоставили копию этого соглашения до того дня, как я уехал, так что у меня не было возможности его хорошенько изучить», — заявил премьер на брифинге.

Он также сказал, что принимал решение относительно будущего документа «с молитвой и постом».

«Мы собираемся пересмотреть его, как мы пересматриваем и другие соглашения о безопасности, которые у нас есть со многими другими странами», — добавил Уэйл, отвечая на вопрос журналистов о судьбе пакта с Пекином.

Он подчеркнул, что не может обнародовать содержание документа прямо сейчас из-за наличия в нем пункта о неразглашении. Позже премьер пояснил, что кабинету министров необходимо коллективно ознакомиться с договором, прежде чем принимать какие-либо решения.

Соломоновы острова — государство из примерно 1 тыс. островов в юго-западной части Тихого океана, столица Хониара находится на крупнейшем острове архипелага Гуадалканале. Численность населения — от 720 до 800 тыс. человек, большинство из них являются меланезийцами и исповедуют христианство. Страна обрела независимость от Великобритании в 1978 году. Форма правления — парламентская монархия в составе Содружества, официальным главой государства является британский монарх. Экономика основана на сельском хозяйстве, рыболовстве, лесной промышленности и добыче алюминия, никеля, золота и фосфатов. Основные торговые партнеры — Китай, Австралия, Южная Корея.

Отношения между Канберрой и Хониарой резко ухудшились после того, как предшественник Уэйла — Манассе Согаваре, считавшийся самым стойким союзником Пекина в регионе, — в 2022 году подписал спорный пакт с КНР. Австралия и США резко критиковали эту сделку, опасаясь, что она позволить китайскому военному флоту постоянно присутствовать в южной части Тихого океана.

Благодаря этому пакту Китай быстро стал крупнейшим двусторонним кредитором Соломоновых островов — долг Хониары китайским банкам на инфраструктурные проекты удвоился в прошлом году.

Теперь новый премьер стремится перезагрузить отношения с Канберрой.

«Мы добивались перезагрузки в этих отношениях. Мы признаем, что в последние несколько лет были проблемы», — заявил Уэйл журналистам.

Он подчеркнул, что Тихоокеанский регион должен обращаться за помощью в вопросах безопасности к другим странам внутри региона.

Австралийский премьер Энтони Альбанезе, в свою очередь, сообщил, что официальные лица двух стран начнут переговоры о «всеобъемлющем» новом стратегическом договоре. Соглашение, по его словам, будет основано на «взаимном доверии, уважении и открытом диалоге».

Австралия уже заключила ряд стратегических соглашений с тихоокеанскими странами в последние годы, в том числе с Папуа-Новой Гвинеей, Тувалу и Науру. Некоторые из этих соглашений фактически предоставляют Канберре право вето на решения в сфере безопасности и ограничивают китайские инвестиции в критически важную инфраструктуру.

«Мы очень ясно дали понять, что хотим, чтобы Австралия была предпочтительным партнером по безопасности в нашем регионе. И мы хотим, чтобы тихоокеанская семья заботилась о нашей безопасности в этом регионе», — сказал австралийский лидер.

Уэйл сообщил, что ведет переговоры с Австралией и США о финансировании критически важной инфраструктуры, такой как порты. Это контрастирует с подходом его предшественника Согаваре, который отверг американские предложения о грантах на инфраструктуру и вместо этого предпочел сотрудничать с китайскими госкомпаниями.

Эксперт по Тихоокеанскому региону Тэсс Ньютон Кейн отметила, что обещание Уэйла ввести бесплатное образование «несомненно, будет главным пунктом его повестки дня при обсуждении расширенной двусторонней помощи» в ходе переговоров по договору.

Ее коллега Коннор Грэм назвал начало диалога о новом договоре «отличным знаком для Канберры, свидетельствующим о том, что перезагрузка отношений идет». Однако он предупредил, что Уэйл вряд ли пойдет на полный разрыв соглашения с Китаем, и «шаг в сторону Канберры не обязательно означает отдаление от Пекина».