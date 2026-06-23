Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что никогда не употреблял ставшее расхожим выражение «дух Анкориджа» применительно к контексту российско-американского саммита на Аляске. Его слова передают «Ведомости».

«Я духов не вызываю, столоверчением не занимаюсь. Я никогда не говорил про дух Анкориджа. Я говорил в свое время про импульс, слово “дух” я не употреблял», — заверил дипломат.

На самом деле Рябков говорил о «духе Анкориджа» в интервью тому же изданию. Однако он использовал это выражение не по собственной инициативе, а лишь комментировал актуальность формулировки по просьбе корреспондента, причем подчеркивал, что «неважно, как этот процесс именуется в США», и сделал оговорку — «если вы настаиваете на этом термине».

При перепечатке этого интервью в ТАСС уже создавалось впечатление, что формулировка могла исходить от самого Рябкова. Материал был озаглавлен:

«Высокопоставленный российский дипломат объясняет, что Россия подразумевает под “духом Анкориджа”».

В мае помощник президента России Юрий Ушаков тоже заявил «Ведомостям», что никогда не использовал выражение «дух Анкориджа».

Ушакову СМИ приписали упоминание «духа Анкориджа» после публикации «Царьграда», где заметка на основе заявления помощника президента по поводу достигнутых в Аляске договоренностей была озаглавлена:

«Ушаков похоронил “дух Анкориджа”».

При ссылках на нее другие издания приписывали Ушакову это выражение, несмотря на отсутствие прямой цитаты. Например, Life.ru писало, что «помощник президента России Юрий Ушаков в интервью объявил о завершении эпохи “духа Анкориджа”», а «Общественная служба новостей» выпустила материал под заголовком:

«Ушаков заявил, что РФ похоронила “дух Анкориджа” и больше не ждет договоренностей с США».

По такой же схеме «Интерфакс» сегодня упомянул Ушакова в новости с заголовком «Кремль уличил участников саммита G7 в стремлении перебить дух Анкориджа “привкусом Эвиана”», хотя приведенная в тексте цитата помощника президента не содержит этого выражения.

Аналогичным образом поступило BFM.RU, подобрав к этому же сообщению заголовок «Кремль уличил Запад в попытке перебить “дух Анкориджа” “привкусом Эвиана”» и за счет подзаголовка создав впечатление, что именно так «Юрий Ушаков оценил поведение европейских участников недавнего саммита “Большой семерки”».

Кто точно говорил про «дух Анкориджа»

В феврале это выражение — правда, опять-таки с подачи журналистов — употреблял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Растолковывая смысл формулировки, он пояснял:

«Действительно, есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа во время приезда сюда господина Уиткоффа. <…> Этот набор пониманий, который был достигнут, — он и есть “дух Анкориджа”».

Еще более подробно о «духе Анкориджа» в марте высказывался глава МИД России Сергей Лавров — он комментировал появившиеся в СМИ мнения политологов и аналитиков о том, что «разрушен “дух Анкориджа”».

«В Анкоридже дух был далеко не самым главным, дух — это атмосфера, она была товарищеская, конструктивная, но дух испаряется. Главное достижение — это не дух, а конкретное понимание, достигнутое на основе предложений, внесенных Трампом и его командой переговорщиков», — пояснял тогда глава российской дипломатии.

При этом ни Песков, ни Лавров не раскрывали суть конкретных договоренностей, которые предположительно были достигнуты в ходе саммита на Аляске.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в середине июля 2025 года в Анкоридже, куда российский лидер прилетел из Магадана.

Переговоры проходили в закрытом режиме в формате «три на три» и продлились почти три часа. Помимо Путина, с российской стороны на них присутствовали Ушаков и Лавров.