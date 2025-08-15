Президент России Владимир Путин прибыл на Аляску, где пройдут его переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает Sky News. Саммит пройдет 15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Общение Путина и Трампа началось в лимузине президента США. Американский президент выразил надежду на проведение совместных переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в будущем. Он не исключил, что сам примет участие в этом процессе.

По словам лидера США, мирное соглашение по Украине должно быть достигнуто между Москвой и Киевом. Однако он намерен подготовить условия для возможной договоренности.

По данным Белого дома, формат переговоров изменился с ранее анонсированного «тет-а-тет» на «три на три». Со стороны США, помимо Трампа, участие во встрече примут госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Планировалось, что президенты двух стран сначала проведут личную беседу, а затем на рабочем завтраке к ним присоединятся другие официальные лица: с американской стороны примут участие, в частности, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, глава Пентагона Пит Хегсет.

Встреча президентов России и США пройдет 15 августа в 22:30 по московскому времени. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что переговоры могут продлиться не менее шести-семи часов.