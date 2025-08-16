Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели закрытые переговоры на Аляске. Встреча продлилась около трех часов. Как главы государств оценили итоги саммита и был ли достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине — в материале RTVI.

Красная дорожка и истребители в небе

Путин из Магадана прилетел на самолете в Анкоридж, где его встретил Трамп на красной ковровой дорожке. Российского президента поприветствовали пролетом истребителей Военно-воздушных сил США — в небе пролетел бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех F-22.

Главы государств обменялись рукопожатиями, сели в Cadillac президента США и отправились к месту проведения саммита — военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Переговоры продлились 2 часа 45 минут. Они прошли в закрытом режиме в формате «три на три». Помимо Трампа и Путина, в переговорах с российской стороны приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

После окончания переговоров Путин возложил цветы к могилам советских летчиков и моряков на мемориальном кладбище «Форт Ричардсон». Кроме того, глава государства побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского — православного покровителя Америки.

Затем Путин покинул Аляску на самолете. Визит российского лидера в США продлился пять часов. Трамп также покинул Аляску на своем самолете.

Саммит на Аляске — первая за шесть лет встреча Путина и Трампа. До этого они встречались в июне 2019 года в Осаке.

Как оценил переговоры Путин

Путин заявил, что переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, и назвал их обстоятельными и полезными. Он поблагодарил Трампа за «доброжелательный и доверительный тон беседы» и отметил, что «с обеих сторон был настрой на результат».

Российский президент выразил надежду на то, что достигнутые на встрече договоренности станут «опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США». По его словам, Москва «искренне заинтересована в том, чтобы «положить конец» боевым действиям.

«Мы всегда считали и считаем украинский народ — я говорил об этом неоднократно — братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас — это трагедия и тяжелая боль», — заявил Путин.

Он назвал несколько условий достижения устойчивого и долгосрочного урегулирования конфликта:

устранение «всех первопричины кризиса»,

учет «всех законных озабоченностей России»,

восстановление «справедливого баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом».

Путин также выразил надежду на то, что в Киеве и Европе «не станут чинить никаких препятствий» и «не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс».

Кроме того, российский лидер заявил, что России и США нужно вернуться к сотрудничеству. По его словам, у стран есть много интересных направлений для совместной работы, в том числе торговля, энергетика, цифровая сфера, освоение космоса, взаимодействие Арктики и пр.

Среди прочего Путин заявил, что если бы в 2022 году Трамп был президентом США, конфликта на Украине могло бы не быть.

Кремль оценил разговор двух президентов как «очень позитивный»

«Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РБК).

Решение отказаться от вопросов журналистов на пресс-конференции представитель Кремля объяснил тем, что главы государств сделали «исчерпывающие заявления».

Как оценил переговоры Трамп

Трамп назвал встречу с Путиным «чрезвычайно продуктивной». В то же время он отметил, что стороны не смогли найти полного понимания и достичь соглашения по Украине: «Никакой сделки не будет, пока не будет соглашения».

«Есть пара важных пунктов, по которым мы еще не до конца продвинулись, но определенного прогресса уже добились <…> Мы согласовали многие пункты. Осталось совсем немного. Некоторые из них не столь значительны; один, вероятно, самый значительный, но у нас есть очень хорошие шансы достичь соглашения», — сказал американский президент.

Кроме того, Трамп заявил, что Путин хочет завершить боевые действия, и выразил надежду на проведение новой встречи с ним в будущем. Он также сообщил, что созвонится с представителями НАТО, европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформирует их о результатах саммита, поскольку «в конечном счете, это зависит от них».

Российский лидер в ответ предложил провести следующую встречу в Москве. В конце совместной пресс-конференции он сказал Трампу:

— Next time in Moscow? («В следующий раз — в Москве?»).

Американский коллега не дал однозначного ответа, назвав это предложение «интересным» и допустив, что это «вполне возможно».

По шкале от нуля до десяти Трамп оценил саммит с Путиным «на десятку», сообщил со ссылкой на его слова телеведущий Fox News Брайан Килмид в эфире телеканала.

После завершения переговоров Трамп дал интервью Fox News, в котором подвел некоторые итоги переговоров с Путиным.

«Я могу вам сказать, что встреча была очень теплой. Он сильный парень. Встреча была теплой между двумя сильными державами. Это очень хорошо, что мы ладим. Мне кажется, что мы близки к сделке. Украине надо будет согласиться на нее. Может, они скажут „нет“», — поделился глава Белого дома.

Довести сделку о прекращении огня в Украине до конца должен Зеленский, сказал Трамп.

«Теперь все зависит от Зеленского. И я бы сказал, что европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом. Но все зависит от президента Зеленского», — сказал он, не раскрыв подробности предлагаемой сделки.

В окружении Зеленского считают, что по итогам саммита на Аляске никакого прогресса достигнуто не было, сообщил корреспондент Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на источники, близкие к президенту Украины. Неназванный помощник украинского лидера заявил, что США пока не выходили на связь с Зеленским, и назвал ситуацию «очень странной».

Как утверждает Трамп, на переговорах с Путиным во многом был согласован вопрос о гарантиях безопасности Украины. О каких именно гарантиях идет речь, он не уточнил.

Трамп также отказался отвечать на вопрос о том, по какому вопросы у него с Путиным возникли разногласия.

«Я бы предпочел не делать этого. Думаю, кто-то все равно об этом расскажет, они разберутся», — пояснил глава государства.

По словам американского лидера, стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи с ним, Путиным и Зеленским.

Кроме того, Трамп заявил, что, учитывая результат прошедших переговоров, он пока не будет вводить санкции против России и ее торговых партнеров. Глава Белого дома допустил, что может вернуться к этому вопросу через две-три недели.

Отдельно Трамп подчеркнул, что «Россия — могучая страна, а они [Украина] — нет».

Среди прочего Трамп заявил, что российская сторона предоставила ему список из 1 тыс. украинских военнопленных. Украина должна их принять, указал президент США.

«У меня есть список из одной тысячи человек. Они [представители России] представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Там одна тысяча человек, более тысячи заключенных. Что ж, они [власти Украины] должны их принять. Они [власти России] собираются освободить их», — рассказал Трамп.

В свою очередь Трамп передал Путину на Аляске письмо от своей супруги Меланьи, сообщает Reuters со ссылкой на двух представителей Белого дома. По данным агентства, в письме она «подняла тему детей на Украине и в России» и случаях их «похищения» во время российско-украинского конфликта.

Какие еще договоренности обсуждаются

Посол России в США Александр Дарчиев, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина об атмосфере на саммите, сказал:

«Пока больших прорывов нет и, видимо, быть не может. Стараемся, прежде всего, в визовой сфере, но вы сами видите, что перемены происходят очень-очень медленно».

«Есть два других крупных вопроса: возвращение де-факто конфискованных шести объектов российской дипломатической недвижимости, без чего решение прочих вопросов затруднено, и второе: это наша инициатива, которая, мы считаем, способствовала бы реальной нормализации, — восстановление прямого авиасообщения между нашими странами», — отметил он.

В скором времени должны состояться новые консультации России и США по «раздражителям» в двусторонних отношениях, заявил Дарчиев «Известиям».

«В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации. Мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях», — сказал он.

По словам Дарчиева, на консультациях будет обсуждаться в том числе вопрос восстановления авиасообщения между странами. Российская сторона подготовила соответствующие документы и передала их США.