Белый дом назвал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске «исторической», опубликовав в соцсети X их фото на ковровой дорожке на фоне истребителя F-22.

Трамп и Путин перед переговорами встретились на красной ковровой дорожке в Анкоридже. Они одновременно вышли из самолетов навстречу друг другу и пожали руки. Затем главы государств сели в Cadillac президента США и отправились к месту переговоров — военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Путина после прилета в Анкоридж поприветствовали пролетом истребителей Военно-воздушных сил США. В небе пролетел бомбардировщик B2 Spirit в сопровождении четырех F-22.

Встреча Путина и Трампа пройдет в два этапа: сначала — в формате «три на три», после перерыва — в составе делегаций.

Помимо лидеров США и России с российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров. С американской — госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.