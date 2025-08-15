Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, прибывшие на Аляску почти в одно время, провели краткую встречу на аэродроме, в ходе которой обменялись рукопожатиями, передает NBS News.

Выйдя из своих самолетов, лидеры двух стран пошли друг другу навстречу. Трамп ожидал Путина на красной дорожке и поаплодировал ему. Перед официальной фотосессией на аэродроме президенты кратко пообщались, после чего направились к автомобилю — лимузину Трампа марки Cadillac. Во время совместного фотографирования журналисты выкрикивали вопросы лидерам, но они воздержались от ответов.

Первая часть переговоров пройдет в формате «три на три» — с российской стороны к Владимиру Путину присоединятся министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской стороны Дональда Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. После этого к обсуждению подключатся остальные члены обеих делегаций, что позволит расширить круг обсуждаемых вопросов.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по завершении переговоров запланирована совместная пресс-конференция лидеров. Ожидается, что консультации продлятся около шести-семи часов. В повестке дня значатся урегулирование украинского конфликта, актуальные международные проблемы и перспективы развития российско-американских отношений.

Встреча глав России и США состоится на территории авиабазы Эльмендорф-Ричардсон. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, выбор места символичен: на расположенном поблизости мемориальном кладбище покоятся 13 граждан СССР — девять пилотов, двое военных и двое гражданских лиц, погибших в 1942-1945 годах при перегонке американских самолетов по программе ленд-лиза.