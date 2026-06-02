Активная стадия конфликта на Украине может кончиться до наступления зимы в случае, если западные страны не будут оказывать давление на Киев. Так первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру» слова руководителя Офиса украинского президента Кирилла Буданова о поручении Владимира Зеленского завершить боевые действия до начала зимы.

«Это может быть решено в эти сроки. При условии того, что давление с Запада на Зеленского, рассчитанное на продолжение конфликта вплоть до последнего украинца, как они говорят, прекратится», — сказал Чепа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о наличии возможности завершить конфликт на Украине «до конца суток», если Зеленский отдаст распоряжение об отводе ВСУ с территории российских регионов, передает ТАСС.

О том, что украинский президент поручил своей команде завершить боевые действия до наступления зимы, Буданов заявил на форуме «Архитектура безопасности» в Киеве 1 июня. По его словам, сейчас есть «реальные признаки того, что основания для прекращения боевых действий уже существуют».

В конце мая издание The Economist написало со ссылкой на источники, что Зеленский поручил готовиться еще к двум-трем годам боевых действий. Президент России Владимир Путин 9 мая заявил, что украинский конфликт «идет к завершению». Позднее Песков опроверг сообщения о том, что российский лидер установил какие-либо сроки окончания военной операции.