Президент Украины Владимир Зеленский поручил готовиться еще к двум-трем годам боевых действий. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

По оценке издания, пока ничто не указывает на то, что Украина не сможет продержаться еще два-три года. «Как бы паршиво все ни выглядело, мы справимся», — сообщил The Economist высокопоставленный источник в разведке.

В статье говорится, что Украина сейчас производит около 95% ударных систем большой дальности, а также выпускает дроны, которые продает по всему миру. Кроме того, Киев в ближайшее время получит пакет помощи от ЕС в размере 90 млрд евро.

При этом у Украины хватает проблем, прежде всего в тылу: в результате боевых действий была повреждена инфраструктура, ВВП страны вырос всего на 1,5% вместо ожидавшихся 4%, а трудовые ресурсы сократились с 17 до 12 млн. Общественный активист и бывший советник в Минобороны Украины Тарас Чмут заявил изданию, что многое зависит от общества: «Если рухнет вера в нашу способность выстоять в конфликте, рухнет и воля к борьбе».

The Economist приводит данные неопубликованного опроса, который был проведен по заказу одной американской НКО. В нем говорится, что украинцы устали больше не от боевых действий, а от коррупции элит и недоверия к общественным институтам.

Один из главных коррупционных скандалов связан с Андреем Ермаком, экс-главой Офиса президента Украины. Он проходит фигурантом по делу об отмывании 460 млн гривен (примерно 8,9 млн евро) на элитном строительстве под Киевом.

По данным издания, военная разведка и антикоррупционные структуры подвергаются давлению. «Зеленский не терпит сильных людей. Он выстроил вокруг себя культ лояльности», — цитирует The Economist высокопоставленного офицера разведки.

Среди других проблем — принудительная мобилизация, которая нередко сопровождается насилием. По данным издания, около 300 тыс. украинских мужчин уклоняются от службы и примерно 30% новых призывников дезертируют в ходе подготовки. Кроме того, в Одессе и Днепре, где были самые жесткие призывные кампании, многие мужчины призывного возраста прячутся от ТЦК (украинских военкоматов).

Помимо этого, переговоры при посредничестве США зашли в тупик и 22 мая Вашингтон объявил о выходе из процесса. The Economist считает более вероятным сценарий, при котором бои продолжатся до тех пор, пока одна из сторон «не рухнет».