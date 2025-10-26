Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев готов продолжать конфликт с Москвой «еще два-три года». Об этом в интервью The Sunday Times заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Разговор с украинским лидером, по его словам, состоялся в четверг, 23 октября. По словам Туска, Зеленский надеется на то, что боевые действия «не продлятся 10 лет», но подчеркнул, что Киев готов «сражаться еще два-три года».

Польский премьер добавил, что у него нет никаких сомнений в том, что Украина «выживет как независимое государство».

При этом он уточнил, что хотя Россия сталкивается с экономическими проблемами, в том числе из-за новых санкций США, это никак не ослабило военной решимости Москвы.

«У россиян действительно серьезные экономические проблемы. Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Абсолютно нет. <…> У них есть одно важное преимущество перед Западом: они готовы сражаться. В военное время это абсолютно решающий вопрос», — заявил Туск.

Он добавил, что сейчас можно смело говорить «о конце эпохи иллюзий в Европе». И хотя уже «слишком поздно готовиться ко всем угрозам, но еще не поздно начать выживать», отметил польский премьер-министр.

В апреле 2022 года Зеленский в интервью CNN заявил, что Киев не готов уступать Москве свои территории, но хочет найти диалог. По его словам, многие украинцы не хотят вести переговоры с Россией, но все же «следует попытаться». Также он сообщил, что Украина может «сражаться с Российской Федерацией 10 лет».