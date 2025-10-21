Евросоюз и Украина готовят план из 12 пунктов по прекращению российско-украинского конфликта, сообщает Bloomberg. Собеседники агентства утверждают, что за реализацией предложенных пунктов будет следить совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом.

План предполагает прекращение огня и отказ обеих сторон от территориальных притязаний. Кроме того, инициатива предусматривает:

возвращение депонированных детей на Украину;

обмен пленными;

гарантии безопасности для Киева;

выплату средств украинской стороне в качестве возмещения ущерба, нанесенного за время боевых действий;

путь к быстрому вступлению Украины в ЕС.

Bloomberg отмечает, что антироссийские санкции будут постепенно отменены. При этом около $300 млрд замороженных активов Банка России вернут только после того, как Москва согласится внести свой вклад в восстановление Украины.

После этого российская и украинская стороны сядут за стол переговоров для обсуждения статуса территорий. В случае если Москва возобновит боевых действия, санкции будут введены повторно, указывает агентство.

Вместе с тем источники Bloomberg подчеркивают, что детали плана дорабатываются и могут измениться. По их словам, любое предложение потребует одобрения со стороны Вашингтона: европейские чиновники могут посетить США на текущей неделе.

Как пишет агентство, инициатива ЕС и Украины перекликается с призывами Трампа немедленно заморозить конфликт на нынешних линиях фронта, прежде чем сесть за стол переговоров. В частности, после телефонного разговора с Путиным и встречи с Зеленским американский лидер призвал Киев и Москву «остановиться на достигнутом».

Позже в разговоре с журналистами на борту Air Force One Трамп добавил, что России и Украине необходимо «прямо сейчас остановиться на линии фронта, разойтись по домам», а территорию они смогут обсудить позже, напоминает Bloomberg.

Трамп «настойчиво убеждал» Зеленского согласиться на урегулирование

По данным собеседников агентства, Трамп в ходе встречи с Зеленским, которая прошла в Белом доме 17 октября, «настойчиво убеждал» украинского лидера согласиться на урегулирование конфликта и «подчеркивал сильные стороны России».

Присутствовавшие при этом официальные лица США говорили, что Киев якобы может пойти на территориальные уступки для достижения соглашения. Позже Зеленский заявил, что боевые действия должны быть заморожены на нынешних линиях фронта, и только после этого стороны конфликта смогут приступить к мирным переговорам.

«Если мы хотим остановить эту войну и начать мирные переговоры срочно и дипломатическим путем, нам нужно оставаться там, где мы есть, а не давать Путину что-то дополнительное», — заявил президент Украины.

Россия направила США ноту с требованиями по Украине

Источники Reuters 21 октября сообщили, что Россия повторила свои предыдущие условия для достижения мирного соглашения с Украиной в закрытой ноте, направленной США в минувшие выходные.

По словам одного из американских чиновников, в документе Москва повторила свое требование — установить контроль над всем Донбассом. Российская сторона также подтвердила свою позицию о том, что войска НАТО не должны быть размещены на Украине в рамках какого-либо мирного соглашения, рассказал один из чиновников.