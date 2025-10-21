20 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор. Ожидалось, что после этого дипломаты встретятся лично, а вслед за этим состоится и саммит в Будапеште с участием президентов обеих стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако после беседы Лаврова и Рубио сразу несколько западных СМИ заявили, что их встреча откладывается, а саммит и вовсе находится под угрозой срыва. Что об этом известно — в материале RTVI.

Одним из первых об отсрочке встречи Лаврова и Рубио сообщил телеканал CNN. В публикации утверждается со ссылкой на источник, что у сторон разные ожидания относительно возможного завершения конфликта на Украине. При этом в статье не говорится, что предполагаемая отсрочка переговоров между российским и американским дипломатами может повлиять на встречу Путина и Трампа.

Неназванный представитель администрации США заявил телеканалу, что встреча Рубио и Лаврова не рассматривается как подготовка почвы к саммиту на высшем уровне, поскольку у главы МИД России «нет полномочий для осмысленного продвижения этого процесса». В Вашингтоне считают, что телефонные разговоры позволяют получить представление о позиции Москвы по определенным вопросам, но не видят пользы в проведении масштабной встречи между Рубио и Лавровым, добавил источник CNN.

О том, что встреча между главными дипломатами двух стран якобы отложена, также пишет Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных европейских дипломатов. Они утверждают, что Москва отказывается от идеи немедленного прекращения огня на Украине, и эта позиция ставит под угрозу проведение саммита Путина и Трампа.

Предполагаемая отсрочка встречи между Лавровым и Рубио, по их словам, является признаком того, что США, возможно, не захотят проводить саммит, если Россия не пойдет на уступки.

«Полагаю, русские хотели слишком многого, и американцам стало очевидно, что в Будапеште Трампу не удастся заключить сделку», — заявил один из собеседников Reuters.

Журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на чиновника Белого дома, прямо пишет в соцсети Х, что Трамп «в ближайшем будущем не планирует» встречу с российским лидером. Телефонную беседу Рубио и Лаврова источник репортера назвал продуктивной, объяснив, что в связи с этим дополнительная встреча между ними не требуется.

Подготовка к саммиту в Будапеште «приостановлена», поскольку Трамп считает, что стороны «пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы двигаться дальше», утверждает корреспондент NBC News Гаррет Хааке также со ссылкой на источник в Белом доме.

Газета Financial Times (FT) в свою очередь написала со ссылкой на неназванного немецкого чиновника, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут приехать в Будапешт 30 октября.

«Не было и близко понимания»: что говорят в России

Официально ни США, ни Россия не заявляли об отказе от организации саммита в Венгрии. Публикации о том, что встреча Рубио и Лаврова якобы отложена, замглавы МИД Сергей Рябков оценил как вброс.

По его словам, «нельзя отложить то, что не было согласовано». Дипломат подчеркнул, что вопрос о сроках встречи не поднимался ни до, ни во время телефонного разговора Лаврова и Рубио. В комментарии РИА Новости Рябков заявил, что у сторон «не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта».

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала сообщения американских СМИ «инфобалаганом».

«Эту ситуацию можно описать только одной фразой: “Утечка CNN опровергла слух Reuters”», — сказала она РБК.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил в беседе с «Лентой.ру», что на Белый дом идет «мощное давление» со стороны Европы в лице Великобритании, Франции и Германии.

«Начнутся запугивания, сказки об угрозе всему человечеству, исходящей от России. Но Трамп — опытный политик. Я думаю, он разберется», — подытожил Джабаров.

Разъяснения Лаврова

Сам глава МИД России заявил, что «с удивлением» прочитал новость об отсрочке своей встречи с Рубио. Он особенно отметил ту часть публикации CNN, где говорилось, что это произошло якобы из-за недовольства американских чиновников упорством России по вопросу завершения украинского конфликта.

Согласно статье, в Вашингтоне сочли, что российская позиция «остается в пределах ее начальных максималистских требований», процитировал министр.

«Хочу официально подтвердить: Россия не изменила свою позицию по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске», — заявил Лавров на пресс-конференции 21 октября.

В частности, как указал глава МИД, Трамп «емко сформулировал», что на Украине должен быть долгосрочный и устойчивый мир, «а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет».

Лавров подчеркнул, что они с Рубио подтвердили в телефонном разговоре общую «твердую нацеленность» на договоренности Путина и Трампа на Аляске, а также обсудили положение вещей на сегодняшний день в рамках подготовки нового саммита в Будапеште.

«Главное все-таки не место и не сроки, главное то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым было достигнуто широкое понимание в Анкоридже», — приводит слова министра ТАСС.

Лавров добавил, что они с Рубио договорились продолжить телефонные контакты, «чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении».

В ответ на звучащие из Вашингтона заявления о том, что надо «немедленно остановиться» на Украине, глава МИД дал понять, что это противоречит тому пониманию первопричин конфликта, которое демонстрировала команда Трампа после прихода в Белый дом.

«Я имею в виду обеспечение внеблокового, нейтрального, безъядерного статуса Украины, что предполагает отказ от каких-либо попыток втягивать ее в НАТО. И я имею в виду прекращение фактического геноцида русского и русскоязычного населения, чем занимался киевский режим еще до прихода к власти господина Зеленского», — пояснил Лавров.

Он добавил, что «СВО достигает своих целей», и заключил, что без устранения первопричин конфликта согласие России на немедленное прекращение огня «означало бы только одно — что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима».