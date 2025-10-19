Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что для прекращения СВО нужно, чтобы под контроль российской стороны полностью перешла территория ДНР. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на два источника.

Взамен Путин якобы заявил о готовности передать Киеву подконтрольные России части Запорожской и Херсонской областей, утверждает WP.

В статье отмечается, что территориальные требования Москвы в этом случае оказались менее масштабными, чем во время переговоров в Анкоридже на Аляске.

«Некоторые представители Белого дома, по словам одного из двух высокопоставленных чиновников, проинформированных о телефонном разговоре с Путиным, назвали это прогрессом», — пишет WP.

Однако другой источник издания заявил, что Украина вряд ли согласится на это требование: «Это все равно, что продать им собственную ногу ни за что».

Кроме того, собеседники WP утверждали, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф оказывал давление на украинскую делегацию, настойчиво требуя уступить Москве подконтрольную территорию ДНР, напоминая, что этот регион «преимущественно русскоязычный».

Трамп, который не обсуждал публично детали разговора с Путиным, ранее в своей соцсети Truth Social призвал Москву и Киев «остановиться там, где они есть». По его словам, в данном случае пусть Россия и Украина считают себя победителями в конфликте.

Кремль также не комментировал Washington Post эту информацию.

Киев, который хотел получить от Вашингтона крылатые дальнобойные ракеты Tomahawk, в итоге остался «ни с чем», отмечает WP. Трамп, который ранее рассматривал возможность отправки этого вида вооружения Украине, после разговора с Путиным 16 октября заявил, что надеется завершить противостояние Москвы и Киева без отправки ракет украинской стороне.

На следующей неделе президенты России и США встретятся в Венгрии. Дата встречи пока не называлась.

WP обращает внимание на то, что после того, как завершилась война между палестинским движением ХАМАС и Израилем, американский лидер теперь может больше уделять внимание урегулированию российско-украинского конфликта.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом в рамках подготовки к переговорам в Венгрии усилил дипломатическое давление на Украину. Например, это проявилось в том числе в отказе в передаче ракет Tomahawk.

При этом США проявляют больше осторожности в вопросе усиления санкций против России, отмечает газета.