Директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер совершил неанонсированный визит в Минск — об этом сообщил в своем телеграм-канале белорусский политический эмигрант Валерий Цепкало. По его данным, Лернер уже вернулся в Париж. Ни французская, ни белорусская сторона официально визит не подтвердили.

Анонс от Лукашенко

Сообщение Цепкало появилось вслед за публичными высказываниями Александра Лукашенко. По итогам саммита Евразийского экономического союза в Астане, 29 мая, белорусский лидер заявил журналистам, что в начале июня Минск посетит доверенный представитель президента Франции Эммануэля Макрона. По словам Лукашенко, инициатива исходила от французской стороны.

— Он мне говорит: «Господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо, чтобы оно приехало и мне все изложило?» — цитировал Лукашенко разговор с Макроном. — Я говорю: пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо.

Имя посланника Лукашенко называть не стал. Тем не менее именно эта оговорка и стала отправной точкой для последующих публикаций. По данным Цепкало, под «доверенным лицом» подразумевается именно Лернер.

О чем шла речь на переговорах

Согласно информации Цепкало, визит состоялся по личному поручению Макрона и стал продолжением телефонного разговора между двумя президентами. В центре переговоров — вопросы региональной безопасности, а именно сохранение Беларусью безъядерного статуса и недопущение ее прямого вовлечения в российско-украинский конфликт.

Косвенно содержание переговоров подтвердил и сам Лукашенко, упомянув, что Макрон поднимал тему ядерных учений с Путиным и предупреждал о последствиях возможного удара по Украине с севера.

«Вы же понимаете, что мы вынуждены будем отвечать?» — передавал Лукашенко слова французского президента, добавив, что ответил: «война — не выход, нужно стремиться к миру».

По данным Цепкало, белорусской стороне была доведена позиция Парижа — прямое участие в конфликте или использование белорусской территории в целях, связанных с ядерным оружием, повлечет серьезные политические, экономические и международно-правовые последствия. Помимо вопросов безопасности, стороны якобы обсуждали освобождение политических заключенных, гуманитарную ситуацию в Беларуси и перспективы нормализации отношений между Минском и Евросоюзом.

Почему именно Франция

Выбор Парижа в качестве инициатора переговоров Цепкало объясняет особым статусом Франции в европейской архитектуре безопасности. После выхода Британии из ЕС она остается единственной ядерной державой в союзе и фактически несет особую ответственность за вопросы стратегического сдерживания на континенте.

Если информация подтвердится, визит станет одним из наиболее высокоуровневых контактов между Минском и европейскими структурами за последние годы. Он может также свидетельствовать о том, что вслед за США ведущие европейские страны начинают прямой диалог с белорусскими властями — пусть и по закрытым каналам.

Лернер и его тайные поездки

Неанонсированные визиты — привычная практика для Лернера. В ноябре 2024 года он тайно посетил Киев, где, по данным СМИ, обсуждал со спецслужбами Украины военную поддержку России со стороны КНДР. В январе 2025 года директор DGSE появился в Алжире на фоне резкого обострения отношений между двумя странами. В мае того же года Лернер приезжал в Румынию накануне второго тура президентских выборов — встречался с представителями спецслужб, после чего направился в Молдову. Тот визит совпал по времени со скандалом: основатель Telegram Павел Дуров обвинил Лернера в попытке заставить мессенджер заблокировать каналы, поддерживавшие оппозиционного кандидата Симиона.

Кто такой Валерий Цепкало

Цепкало — один из наиболее узнаваемых представителей белорусской политической эмиграции. В 2005—2017 годах он возглавлял белорусский Парк высоких технологий, превратив его в один из ведущих IT-кластеров региона. В 2020 году попытался баллотироваться на президентских выборах, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, признав недостаточным число собранных подписей.

Его жена Вероника впоследствии вошла в объединенный штаб другого кандидата на должность президента — Светланы Тихановской. В июле 2020 года, опасаясь ареста, Цепкало покинул Беларусь. Заочно Цепкало приговорен на родине к 17 годам колонии усиленного режима. В настоящее время он работает советником Албанской инвестиционной корпорации.