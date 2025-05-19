Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выборы в Румынии, состоявшиеся 18 мая. По его словам, они были «по меньшей степени странными», поскольку победитель определился «в отсутствие фаворитного кандидата».

«Это данность, с которой мы имеем дело», — добавил Песков.

«То, что европейские страны — Франция, Великобритания, Германия — вмешиваются во внутренние дела других стран, — это не новость. Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем», — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне, 18 мая, владелец мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что от одного «западноевропейского правительства» поступали запросы на блокировку консерваторов в Румынии. Позже Дуров уточнил, что к нему обращался глава французской разведки Николя Лернер.

В Париже назвали эту информацию фейком. Позднее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «несмотря на многочисленные попытки манипуляций, румыны выбрали демократию, верховенство закона и Европейский союз».

Во втором туре выборов, состоявшемся в Румынии 18 мая, победил мэр Бухареста Никушор Дан с 53,74% голосов. Его главный соперник, лидер правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, набрал 46,26%.

Никушор Дан выступает за укрепление и расширение взаимодействия с Евросоюзом и НАТО, стратегическое партнерство с США. В отношении украинского конфликта Дан последовательно выступает за полную поддержку Киева.

Джордже Симион — националист и активный сторонник президента США Дональда Трампа и его движения MAGA. Он выступает за объединение Молдовы с Румынией, известен критикой ЕС и военной помощи Украине.

Первоначально выборы должны были состояться в ноябре — декабре 2024 года. Однако после победы в первом туре «пророссийского» кандидата Кэлин Джорджеску конституционный суд Румынии отменил результаты голосования.

Андрей Сергеев