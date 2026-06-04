Многомиллиардные активы бывшего президента компании «Башнефть» и экс-сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева начали переходить третьим лицам. Депутат Госдумы Михаил Делягин обратился к генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой проверить законность сделок. Хорошавцев больше года находится в международном розыске, в России его обвиняют в хищении восьми миллиардов рублей из пенсионного фонда.

Депутат Государственной думы Михаил Делягин направил обращение генеральному прокурору России Александру Гуцану с просьбой проверить законность переоформления активов бывшего сенатора от Удмуртии и основателя группы компаний «АСПЭК» Виктора Хорошавцева, находящегося в международном розыске. Документ имеется в распоряжении RTVI. Депутат указал, что уже после предъявления обвинения Хорошавцев избавился от долей в компаниях, контролирующих стратегически важные лесопромышленные предприятия — «АСПЭК Ефимовский» в Ленинградской области и «Соломенский лесозавод» в Карелии, которые были переоформлены на его зятя и младшего делового партнера — экс-депутата Госдумы Михаила Питкевича.

Согласно обращению, активы Хорошавцева начали переходить к третьим лицам вскоре после его заочного ареста. По данным базы СПАРК, в апреле 2025 года была отчуждена доля в 81% в ООО «АСПЭК-Недвижимость», а в мае — 100% долей в ООО «АСПЭК Групп», которое контролирует крупные лесопромышленные предприятия в Ленинградской области и Республике Карелия. Новым бенефициаром стал Михаил Питкевич.

Михаил Делягин просит Генпрокуратуру проверить, не были ли сделки направлены на вывод имущества из-под возможного ареста, а также нет ли у Питкевича иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом — с учетом того, что одно из перешедших под его контроль предприятий, АО «Соломенский лесозавод», является стратегическим производителем железнодорожных и трамвайных шпал и только в 2022 году получило государственных субсидий на сумму свыше 103 млн рублей.

Кто такой Виктор Хорошавцев

В Удмуртии Виктор Хорошавцев известен как крупный бизнесмен и политик, меценат, большой любитель автоспорта (он участвовал в гонках Can-Am Trophy Russia на квадроциклах и ралли «Шелковый путь» на внедорожниках).

В большой бизнес он пришел вместе с однокурсником Валерием Бузиловым: в 1992 году они создали группу компаний «АСПЭК», которая со временем превратилась в один из крупнейших частных холдингов республики. В него вошли лесоперерабатывающие и строительные компании, сеть автодилерских центров и крупнейшая в Удмуртии сеть АЗС.

Через одну из структур группа позже получила миноритарный пакет в башкирско-удмуртском предприятии нефтяном «Белкамнефть». Виктор Хорошавцев стал директором республиканского нефтяного гиганта, а его совет директоров возглавил зампред республиканского правительства Юрий Питкевич. Эта работа во многом предопределила союз двух семей: сын Питкевича Михаил женился на дочери Хорошавцева Ольге, сегодня у супругов трое детей.

В 2003 году Хорошавцев был делегирован в Совет Федерации, где вошел в комитет по экономической политике, предпринимательству и собственности, а также Комиссию по делам молодежи и спорту. На сайте Совета Федерации до сих пор можно ознакомиться с его биографией. Спустя шесть лет он покинул верхнюю палату парламента и возглавил «Башнефть». Одновременно принадлежащая ему сеть АЗС была интегрирована в структуру нефтяной компании, тогда как в «АСПЭК» остались девелоперские проекты, автодилерский бизнес и лесопромышленные активы.

К этому времени заметную роль в холдинге уже играл Михаил Питкевич. В середине 2000-х он получил 18,4% в группе «АСПЭК», а в 2007 году был избран депутатом Госдумы по федеральному списку ЛДПР, где некоторое время курировал молодежную политику партии.

После ухода Хорошавцева из «Башнефти» и последующей реорганизации активов АФК «Система» пути родственников вновь разошлись. Хорошавцев вернулся к управлению «АСПЭК», а Питкевич-младший сделал ставку на государственную службу: в 2011 году он отказался от депутатского мандата и перешел на работу в правительство Смоленской области, где в должности вице-губернатора курировал строительство, ЖКХ, промышленность, земельные отношения и управление государственным имуществом.

Правда, в 2015 году Питкевич был вынужден покинуть областное правительство. По времени это практически совпало с уходом его отца с поста председателя правительства Удмуртии. После этого семья вновь сосредоточилась на управлении активами «АСПЭК». Однако в публичном пространстве о структуре владения холдингом и распределении ролей внутри семьи долгое время почти ничего не было известно.

Уголовное дело

В июне 2024 года МВД сообщило о задержании совладельцев инвестгруппы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита по делу о хищении средств негосударственных пенсионных фондов на сумму не менее 8,8 млрд рублей. По версии следствия, речь шла о деньгах шести НПФ: «Церих», НПФ металлургов, Первого национального пенсионного фонда, Торгово-промышленного пенсионного фонда, «Мечел-фонда» и «УРАЛ ФД».

Практически сразу после задержания Васильев и Бейрит заявили, что давно не управляли этим бизнесом. По их словам, контроль над Первым национальным пенсионным фондом был передан предпринимателям Евгению Новицкому и Виктору Хорошавцеву.

«Продав управляющую компанию и выйдя из управления «1 НПФ», мы прекратили управлять этим бизнесом. Начиная с конца 2013 года в течение 2-3 лет, как нам стало известно, Новицкий и Хорошавцев купили еще пять пенсионных фондов», — приводил РБК слова фигурантов.

Сам Хорошавцев встретил эти новости уже за пределами России. Согласно рапорту оперативного сотрудника, приобщенному к материалам уголовного дела, 16 июня 2024 года он вылетел в Турцию — примерно за неделю до первых задержаний по делу НПФ.

Спустя семь месяцев, 21 января 2025 года, Хорошавцеву было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, ему вменяется хищение не менее 3,3 млрд рублей. Судя по материалам дела, речь идет об эпизоде, связанном с Первым национальным пенсионным фондом. В апелляционном определении на меру пресечения указано, что причастность бывшего сенатора подтверждается показаниями потерпевших, а также результатами очных ставок Сергея Васильева и Константина Бейрита с Евгением Новицким.

В марте 2025 года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Хорошавцева. Тем временем принадлежащие ему активы начали менять владельцев: доли в компаниях, через которые экс-сенатор владел бизнесом группы «АСПЭК», перешли к его зятю Михаилу Питкевичу.

Перепись активов

На момент заочного ареста Виктор Хорошавцев продолжал владеть долями как минимум в четырех компаниях группы «АСПЭК»: ООО «АСПЭК-Недвижимость», ООО «АСПЭК-Детейлинг», ООО «АСПЭК Агро» и ООО «АСПЭК Групп».

Последняя компания была ключевой в бизнес-портфеле экс-сенатора. Через нее Хорошавцев участвовал в капитале двух крупных лесопромышленных предприятий — «Соломенского лесозавода» в Карелии и лесозавода «Ефимовский» в Ленинградской области.

«Соломенский лесозавод» является одним из старейших предприятий отрасли и выпускает широкий спектр продукции деревообработки, включая железнодорожные и трамвайные шпалы. В 2015 году реализуемый предприятием проект по глубокой переработке древесины был включен Минпромторгом в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Под него компании были выделены лесные участки с расчетным объемом заготовки более 139 тыс. кубометров древесины в год. Продукция предприятия поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Под контроль семьи Питкевичей и Хорошавцева «Соломенский лесозавод» перешел в 2019 году. Сначала долю в предприятии выкупил бывший председатель правительства Удмуртии Юрий Питкевич, а затем актив был передан в ООО «АСПЭК Лес» — созданную Михаилом Питкевичем и Виктором Хорошавцевым структуру для консолидации лесопромышленных активов семьи.

«Ефимовский» был приобретен этой же компанией в декабре 2022 года у австрийской группы Mayr-Melnhof Holz.

При этом с апреля 2024 года Хорошавцев не только участвовал в капитале «Ефимовского», но и формально контролировал его операционное управление. По данным СПАРК, принадлежащее ему ООО «АСПЭК Групп» с 4 апреля 2024 года выполняло функции управляющей компании предприятия.

Эти полномочия были прекращены 16 апреля 2025 года — спустя менее трех недель после вынесения постановления о заочном аресте Хорошавцева. В тот же день Михаил Питкевич получил доли бывшего сенатора в ряде компаний группы.

Еще через месяц, 23 мая 2025 года, к нему перешла и сама «АСПЭК Групп» — ключевая операционная структура семьи.

Законность и обстоятельства этих сделок попросил проверить Генпрокуратуру депутат Делягин, который полагает, что активы могли быть переоформлены с целью вывода их из-под возможного ареста в рамках уголовного дела.

О масштабах переданных активов можно судить по бухгалтерской отчетности самих предприятий. Доля в «Ефимовском» в отчетности за 2025 года отражалась по стоимости около 2,75 млрд рублей. При этом в рамках кредитного соглашения со Сбербанком 100% долей предприятия были переданы в залог с оценкой порядка 5,3 млрд рублей. Стоимость доли в «Соломенском лесозаводе» на 2025 год оценивалась примерно в 2,5 млрд рублей.

В настоящее время доли обоих предприятий находятся в залоге у Сбербанка.

Иностранный след

В декабре 2025 года Виктора Хорошавцева задержали на севере Италии по международному ордеру, выданному Россией. Задержание произошло в городе Сомма-Ломбардо неподалеку от аэропорта Мальпенса. По данным местной прессы, бывший сенатор прилетел в Италию, чтобы отметить католическое Рождество с дочерью.

Вопрос о выдаче Хорошавцева рассматривал суд Милана, где бывший сенатор участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы Бусто-Арсицио. Там же выяснилось, что это было уже не первое его задержание. Ранее Хорошавцева брали под стражу в Испании, где, по данным СМИ, он проживает вместе с супругой Людмилой. Как писали «Известия», семье принадлежит комплекс Villa Marina в Марбелье — десять частных вилл с собственными садами и выходом к пляжам Новой Андалусии.

В итоге итальянский суд отказал России в экстрадиции бывшего сенатора.

На это обратил внимание и депутат Делягин.

«Если получить самого Хорошавцева из Европы пока не удается, возможно, стоит хотя бы внимательно посмотреть на имущество, которым теперь владеет его зять товарищ Питкевич. Включая вопрос о соответствии такого владения требованиям ФЗ-57», — пишет он в обращении в Генпрокуратуру.

Закон, на который ссылается парламентарий, регулирует порядок установления иностранного контроля над компаниями, имеющими стратегическое значение для обороны и безопасности государства. К таким предприятиям Делягин предлагает отнести и «Соломенский лесозавод», выпускающий шпалы для железнодорожной инфраструктуры.

После поправок 2023 года Генпрокуратура получила право обращаться в суд с требованиями об обращении в доход государства активов стратегических предприятий, если контроль над ними установлен без согласования с ФАС и правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Об иностранных связях Хорошавцева писали неоднократно: по данным российских и иностранных СМИ, бывший сенатор, в частности, имеет израильский паспорт и вид на жительство в Испании.

Что касается Михаила Питкевича, то у него также имеются зарубежные активы и иностранное гражданство. Так, согласно данным латвийского коммерческого реестра, ему принадлежит 51% лесозаготовительной компании VILL. В документах реестра он указан как бенефициарный владелец с гражданством Израиля.

Кроме того, в октябре 2023 года португальское издание Expresso сообщало, что Питкевич входил в число российских предпринимателей еврейского происхождения, получивших сертификат Еврейской общины Порту. Такой сертификат на тот момент являлся обязательным документом для получения гражданства Португалии по так называемому «закону сефардов» — специальной программе репатриации потомков сефардских евреев, изгнанных с Португалии и Испании в XV веке.

По данным Expresso, ходатайство в отношении Питкевича и ряда других российских предпринимателей, включая Романа Абрамовича, подписал президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

Впрочем, как показывает практика применения 57-ФЗ, наличие иностранного гражданства или вида на жительство само по себе еще не означает нарушения закона. Гораздо важнее, требовалось ли в данном случае согласование установления контроля над ним и было ли оно получено.

RTVI направил запросы в правительство и ФАС с просьбой о комментарии.

В ходе подготовки материала Генпрокуратура сообщила, что прокурору Москвы поручено организовать тщательную проверку изложенных депутатом Делягиным фактов.