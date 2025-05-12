Экс-президента компании «Башнефть» и бывшего сенатора от Удмуртии Виктора Хорошавцева заочно арестовали и объявили в розыск, следует из данных Тверского суда.

Информация о том, что Хорошавцев в розыске, появилась также в базе данных разыскиваемых лиц МВД. Ему вменяется ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Согласно судебной картотеке, заседание состоялось 29 марта.

Хорошавцеву может грозить лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

С 2003 по 2009 годы он занимал пост сенатора от Удмуртии. В январе 2009 года Хорошавцев возглавил ОАО «Система—Инвест», «дочки» АФК «Система», которая в то время контролировала значительную часть акций «Башнефти».

Виктор Хорошавцев в 2024 году фигурировал в деле совладельцев ПАО «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита о хищении 8,8 млрд рублей у негосударственных пенсионных фондов, в том числе у Первого национального пенсионного фонда. По словам фигурантов дела, в 2013 году продали его и управляющую компанию «Паллада Эссет Менеджмент» бизнесмену Евгению Новицкому и его партнеру Хорошавцеву.