Прогноз экспорта пшеницы из России в июле 2026 года был понижен с 2 млн до 1,5 млн т. Об этом сообщили в компании «СовЭкон», обратил внимание «Интерфакс».

В случае реализации заявленного прогноза июльский объем экспорта опустится до минимального показателя с 2017 года, когда экспорт пшеницы из России составил 1,4 млн тонн.

Для сравнения, в июле 2025 года экспорт составил 2,1 млн т, тогда как средний показатель за последние пять лет — 3,1 млн т.

Основной причиной уменьшения объемов экспорта пшеницы в «СовЭконе» назвали ограничение навигации через Керченский пролив. Помимо этого, дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции.

В конце июня «СовЭкон» сообщила о повышении прогноза по экспорту пшеницы из России в сезоне 2026/27 на 0,2 млн т, до 4,65 млн т. По словам специалистов компании, высокие переходящие запасы должны были частично компенсировать снижение урожая.

В свою очередь прогноз экспорта пшеницы в сезоне 2025/26 был понижен на 0,6 млн тонн, до 46,2 млн тонн. Ожидается, что в ближайшее время не произойдет увеличения отгрузок, а спрос со стороны импортеров останется пониженным на фоне уборки урожая в основных странах-покупателях.

«Импортеры, по всей видимости, заняли выжидательную позицию на фоне в целом благоприятных перспектив урожая в Причерноморье, включая юг России, Румынию и Украину. Дополнительное давление на рынок оказывают значительные запасы пшеницы на Украине», — говорится в прогнозе.

14 июля в Минтрансе РФ заявили, что ведомство предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море. В сообщении отмечается, что «в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки» массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта.

В Минсельхозе РФ заверили, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности. Логистика поставок при необходимости будет переориентирована, добавили в ведомстве.

В то же время «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что правительство РФ прорабатывает расширение возможностей страхования военных рисков при перевозках морским транспортом как в России, так и за рубежом.

На фоне ограничения навигации в Керченском проливе с 10 июля было приостановлено судоходство по Азово-Донскому морскому каналу, сообщило ростовское издание «Город N» со ссылкой на участника рынка. Это затормозило экспорт зерна из портов Ростовской области, говорится в статье.

Все элеваторы в портах на Дону заполнены, рассказал изданию президент холдинга «Урал-Дон» Александр Ярошенко. По его словам, закупки зерна фактически остановлены, новые партии не принимаются, а уже согласованные экспортные сделки срываются из-за невозможности вывезти продукцию.

«Цена стоит везде. Невысокая, неприятная для нас, но проходная. Но никто ж ничего не покупает. Мы успели продать партию зерна, но она лежит у нас, ее не забирают, потому что некуда принять. <…> Сейчас как раз должна начинаться активная торговля. Крестьяне должны получить деньги за половину или за весь урожай пшеницы и пустить их в оборот. Но продать некому! Думаю, скоро многие будут рады продать ниже себестоимости, лишь бы деньги получить» — сетует Ярошенко.

По его мнению, «крепкие» игроки, которые могут взять кредит, переживут кризисную ситуацию, однако у большинства участников рынка кредитных возможностей нет.

Закрытие Азово-Донского бассейна приведет к «параличу» нишевых сегментов, порче высокомаржинальной продукции, остановке производственных мощностей переработки и всей портовой инфраструктуры Волго-Азово-Донского бассейна, затоваренности и экономическому коллапсу стратегически важных российских регионов, считает неназванный участник зернового рынка.

«Во-первых, узкая горловина подходов к портам Новороссийска и Туапсе физически не примет лавину вагонов. Учитывая отсутствие автотранспортной альтернативы (из-за топливного кризиса и дефицита машин), мы получим не просто затор, а остановку движения на месяцы. Во-вторых, мы столкнемся с проблемой скоропортящихся продуктов глубокой переработки», — приводит слова собеседника «Город N».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области заявили, что в связи с «временными трудностями, связанными с судоходством в Азовском море», ведомство совместно с экспортерами прорабатывает альтернативные маршруты отгрузки зерна нового урожая.

«Главная цель работы — свести к минимуму влияние временных логистических сложностей на реализацию урожая донских аграриев. Ситуация остается на постоянном контроле», — сказано в сообщении.