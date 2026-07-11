В Таганрогском заливе атаке беспилотников подверглись четыре судна, в том числе танкер, перевозивший метанол, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале в субботу, 11 июля. В результате погиб матрос технического судна.

«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Раненых нет», — написал Слюсарь.

Суда получили незначительные повреждения, угрозы разлива и течи вещества нет, уточнил губернатор.

Всего в ночь на субботу над регионом было сбито более 15 БПЛА, добавил Слюсарь. По его словам, атаке подверглись Таганрог, а также Азовский и Неклиновский районы.

В последние дни украинские беспилотники атакуют суда в Таганрогском заливе. В ночь на 9 июля были атакованы два танкера, они загорелись, пострадавших не было, экипажи эвакуировали. На следующий день в результате ночной атаки БПЛА начался пожар на территории морского порта Таганрога. Утром 11 июля глава города Светлана Камбулова сообщила, что спасатели потушили возгорание, добавив, что жители домов в зоне эвакуации могут возвращаться обратно.

Круглогодичный порт Таганрога расположен на северном побережье Азовского моря в Таганрогском заливе. В порту находятся 11 причалов.

Всего с 20:00 10 июля до 8:00 мск 11 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 178 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. Как следует из сводки ведомства, дроны были сбиты над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями.