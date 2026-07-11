Международная группа исследователей с помощью функциональной МРТ описала у аутичных людей разные профили связей в мозге — работа вышла в журнале Nature Neuroscience в 2026 году. Публикация вновь подняла вопрос, который в последние годы обсуждают все активнее: можно ли внутри спектра аутизма выделить более однородные подтипы.

Годом ранее к похожему выводу пришел крупный проект SPARK — но не через фМРТ, а через анализ поведенческих данных и генетики (Nature Genetics, 2025). Проект объединяет более 415 000 участников, однако четыре исследовательских подтипа были выделены не на всей базе, а на выборке из 5 392 аутичных детей и подростков, по которым были доступны подробные фенотипические и генетические данные. Именно на этом массиве ученые проанализировали 239 характеристик и выделили устойчивые профили. В прессе обе работы уже назвали «двумя типами мозга» и «четырьмя типами аутизма».

Эксперты фонда «Обнаженные сердца», который системно помогает людям с аутизмом и другими нарушениями развития, объяснили, что эти исследования показывают на самом деле — и чего они пока не дают ни врачам, ни семьям.

За последние десятилетия аутизм стали понимать как спектр: в 2013 году отдельные диагнозы — аутистическое расстройство, синдром Аспергера и другие — объединили в одно расстройство аутистического спектра (РАС). Это позволило уйти от жестких границ, но спектр оказался очень широким: сегодня один и тот же диагноз стоит у людей с совершенно разными жизнями — от тех, кто свободно говорит, учится и работает, до тех, кто не пользуется речью и нуждается в круглосуточной поддержке.

При этом аутизм диагностируют все чаще: по данным американской системы мониторинга, в 2022 году его выявляли у одного из 31 ребенка в возрасте 8 лет на наблюдаемых территориях. Поэтому наука вернулась к вопросу о более однородных группах внутри спектра — не для того, чтобы делить людей на «перспективных» и «неперспективных», а чтобы точнее понимать механизмы развития и планировать помощь.

Эксперты фонда отмечают: оба исследования ведут к одному выводу — за похожим поведением могут стоять разные биологические механизмы, и единой причины аутизма не существует. Но это не значит, что появились «типы аутизма», которые можно определить по одному анализу. Главный практический сдвиг в том, что спектр стоит понимать не как линейку от легкой степени к тяжелой, а как многомерную карту.

У двух людей может быть один и тот же уровень поддержки, но совершенно разные причины трудностей. На первый план у разных людей выходят разные потребности — в коммуникации и речи, интеллектуальном развитии, самостоятельности, эмоциональной регуляции, сенсорной адаптации, сне или преодолении поведенческих нарушений, и эти потребности часто сочетаются и меняются с возрастом. Поэтому вопрос «какой у ребенка уровень аутизма?» специалисты предлагают заменить на более точный: какие у него потребности в поддержке, коммуникации, обучении и безопасности.

«Новые исследования — это шаг к более точному пониманию аутизма, а не готовый инструмент для семьи или врача. Любая новая категория должна отвечать на один практический вопрос: что она меняет в помощи человеку? Если превращается в ярлык и приговор, она опасна», — подытожили эксперты фонда «Обнаженные сердца».