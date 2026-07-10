Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился в Минэнерго России и «Роснефть» с просьбой увеличить суточные лимиты топлива для розничной реализации на автозаправках региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале 10 июля с пометкой «срочно».

По словам главы региона, обращение связано с недостаточными объемами поставок на работающие АЗС.

«Речь идет именно о возможности заправки большего количества машин и продлении времени работы АЗС», — говорится в сообщении.

Накануне губернатор подробно рассказал о ситуации с бензином и дизельным топливом в регионе. По его словам, АО «Воронежнефтепродукт» сохраняет поставки на заправки «Роснефти» в Тамбовской области на уровне прошлого года, однако власти прорабатывают с руководством компании возможность увеличить отгрузки.

В условиях повышенного спроса и сложностей с логистикой на АЗС «Роснефти» действуют суточные лимиты поставки. Первышов объяснил, что из-за этого на каждой станции может заправиться только определенное количество машин, включая приоритетные категории — автомобили скорой помощи, коммунальную технику и общественный транспорт.

Глава региона подчеркнул, что бензин и дизтопливо на заправках сети «Роснефти» будут ежедневно. Он призвал водителей не занимать очереди ночью, не заправляться впрок и не пытаться делать запасы.

«Это приводит к тому, что при суточных лимитах поставки на каждой конкретной АЗС топлива может на всех желающих не хватить», — предупредил губернатор.

Первышов также сообщил, что «Лукойл» временно ограничил работу своих заправок в Тамбовской и Липецкой областях, а также в ряде других регионов. Независимые АЗС, по его словам, пока тоже не получают топливо в необходимых объемах.

При этом власти Тамбовской области не планируют вводить продажу топлива по четным и нечетным госномерам, отметил губернатор. По его словам, такие ограничения уже действуют в ряде регионов.

«Имеющихся запасов бензина и дизтоплива сейчас достаточно — при условии отсутствия панических действий со стороны автовладельцев», — написал Первышов.

В конце поста он процитировал президента РФ Владимира Путина, который на совещании с правительством 8 июля заявил, что «запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире».

Вице-премьер Александр Новак в ходе своего доклада сообщил, что независимые АЗС, которых в стране большинство и которые раньше закупали топливо на бирже или у посредников, теперь переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями.