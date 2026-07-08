Президент России Владимир Путин заявил об «очень высоком» запасе прочности энергетического комплекса страны и назвал «невыполнимой задачей» стремление Украины создать нервозность в российском обществе ударами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Во время совещания с правительством главе государства доложили о введении запрета на импорт дизеля, начале импорта топлива из других стран и прочих мерах, передает ИС «Вести».

Украина пытается создать «нервозную обстановку в обществе»

Путин заявил, что украинские власти своими атаками на российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) пытаются «создать нервозную обстановку в обществе».

«Мы с вами понимаем, что это задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», — сказал президент.

Он также сообщил, что Минсельхоз докладывает ему об отсутствии проблем с поставками топлива аграриям.

«Прошу оперативнее принимать решения и постоянно докладывать мне и председателю правительства, разумеется», — добавил Путин.

Импорт топлива и запрет дизеля

Вице-премьер Александр Новак, выступая с докладом, заявил, что «временное частичное» сокращение объемов производства бензинов и дизеля произошло из-за продолжающихся ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и повреждения нефтеперерабатывающих заводов.

Для стабилизации ситуации была до максимума увеличена загрузка действующих НПЗ и перенесены сроки плановых ремонтов, на рынок было направлено топливо из ранее накопленных запасов.

Несмотря на принятые меры, стабилизировать ситуацию удалось лишь частично, признал Новак. В целом она «остается непростой». Из-за вынужденного сокращения объемов топлива изменились логистические маршруты.

«Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть. Все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку и росту времени заправки. Ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей», — рассказал вице-премьер.

Он доложил, что в качестве дополнительных мер с 8 июля правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива, как ранее было запрещено экспортировать бензин и авиакеросин. Ограничение по дизелю будет действовать до 31 июля.

«В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», — сообщил Новак.

Кроме того, еще на год продлена нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов и присадок, а также достигнута договоренность с «РЖД» о скидках на железнодорожные тарифы, «чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива».

Что касается цен, то правительство ограничило их предельный рост в ходе биржевых торгов. В свою очередь независимые АЗС, которых в стране большинство и которые раньше закупали топливо на бирже или у посредников, переходят на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями, перечислил меры Новак.

Постоянный мониторинг цен происходит совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), отметил он.

Ситуация в регионах

В регионах созданы оперативные штабы, которые оценивают ситуацию и в зависимости от этого определяют приоритетные категории потребителей для обеспечения топливом.

«Для более равномерного распределения внутреннего спроса и предотвращения спекуляции некоторые регионы вводят временные ограничения на отпуск нефтепродуктов», — сказал Новак.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал на совещании, что топливо в городе подорожало более чем вдвое. Литр «самого популярного» бензина Аи-95 стоит 197 рублей на официальных заправках, хотя в соседнем Краснодарском крае — 73,5 рубля.

Ситуацию в целом в Крыму он оценил как сложную и объяснил это проблемами с логистикой.

«Логистика обеспечивается, поставки наращиваются, тем не менее пока это не вышло в нормальную плоскость. Севастополь в настоящее время в среднем получает только треть от потребностей города», — заявил губернатор.

Путин призвал Новака отреагировать и принять решение о субсидиях Крыму и Севастополю из-за подорожания топлива как можно быстрее, отметив, что возможности для этого есть.