Глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью New York Post (NYP), что оставил инструкции нанести по Ирану удар беспрецедентного масштаба в случае, если он будет убит. Ранее СМИ сообщили, что на этой неделе Израиль передал США разведданные о новом заговоре Ирана с целью его убийства.

«Я давно в их списке. Это то, с чем мы имеем дело. Единственное, я оставил инструкции — если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели», — сказал Трамп.

Комментируя информацию о том, что Израиль якобы передал Вашингтону планы Ирана по убийству американского лидера, Трамп отметил, что Тегеран и так хочет его смерти уже много лет, поэтому речь не идет о новом плане.

«Нет, нет. Израиль ничего не нашел. Я уже давно номер один в списке Ирана на убийство, и такова жизнь, знаете. Надеюсь, вы будете скучать по мне», — пошутил он.

По данным NYP, Иран добивается убийства Трампа с 2020 года, когда тот отдал приказ о ликвидации иранского военного деятеля Касема Сулеймани. После покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года, когда пуля задела ухо Трампа, сообщалось о нескольких предотвращенных заговорах против него.

На этой неделе напряженность между Вашингтоном и Тегераном вновь обострилась. Во время похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, участники церемонии развернули баннеры с угрозами в адрес Трампа. Двумя днями ранее президент США говорил журналистам, что может стать жертвой покушения, а на саммите НАТО в Анкаре назвал себя «целью номер один» для Ирана.

По пути домой с саммита Трамп сменил самолет: вместо нового борта, подаренного Катаром, он летел на старом Air Force One. Белый дом позднее подтвердил, что это было сделано по рекомендации Секретной службы из соображений безопасности.

Обострение произошло и на фоне срыва перемирия между США и Ираном. New York Post пишет, что Трамп объявил о завершении режима прекращения огня после того, как в понедельник и вторник иранская сторона обстреляла три судна в Ормузском проливе.

В ответ Вашингтон отменил исключение из санкционного режима в отношении иранской нефти, а во вторник и среду США нанесли почти 200 ударов по территории Ирана. При этом, по данным Al Jazeera, американские представители заявляли, что возможность дипломатических контактов с Тегераном сохраняется.

В марте Трамп уже заявлял, что власти Ирана дважды пытались его убить, связывая эти попытки с ударами США и Израиля по Ирану и гибелью Хаменеи. Тегеран обвинения в подготовке покушений на американских официальных лиц отрицал.

Похожие меры на случай гибели лидера, как сообщалось ранее, приняла КНДР. В марте в конституцию Северной Кореи внесли норму об автоматическом ядерном ударе, если Ким Чен Ын будет убит или «выведен из строя» иностранным противником.

Как сообщал Telegraph со ссылкой на брифинг Национальной разведывательной службы Южной Кореи, поводом для поправки стала именно гибель Хаменеи и большей части его окружения в результате ударов США и Израиля по Тегерану — в Пхеньяне восприняли эффективность операции по «обезглавливанию» иранского руководства как тревожный сигнал для себя.