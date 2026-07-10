Выплаты пострадавшим от паводка в Дагестане достигли ₽2,4 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Денежные средства получили более 68 тысяч жителей региона, пострадавших от стихийного бедствия. Рассмотрено свыше 91% поступивших заявлений, уточнили дагестанские власти.

Прием документов на выплаты начался 15 июня в Дербентском районе, а с 22 июня — в Хасавюртовском. В дальнейшем эту работу планируют организовать и в других муниципалитетах. Завершить прием заявлений намерены до 1 августа, а обработку всех документов — до 20 августа.

Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов сообщил, что по 2 тысячам заявлений было принято положительное решение и выплачено более ₽60 млн, но параллельно ведется пересмотр повторных заявлений граждан, которые ранее получили отказ. В итоге из более чем 200 пересмотренных заявлений были удовлетворены 195 — то есть практически все.

Сегодня на заседании правительственной комиссии под руководством главы МЧС России Александра Куренкова Рамазанов доложил о ходе ликвидации последствий паводков. По его словам, дома в 21 муниципальном образовании полностью обследованы с оформлением заключений межведомственных комиссий о степени их повреждения.

«Благодарю правительство Российской Федерации и вас, Александр Вячеславович, за поддержку и принятое вчера решение о выделении средств на выплаты для восстановления жилья граждан», — обратился дагестанский премьер к главе МЧС.

Весной 2026 года в Дагестане было повреждено более 10 тысяч жилых домов, причем 1,6 тысячи из них требуют капитального ремонта. Правительство России приняло решение направить Дагестану и Чечне дополнительно более ₽4,4 млрд на восстановление пострадавшего от паводка жилья.

Причиной катастрофического наводнения в регионе стали обильные ливневые дожди, выпавшие в конце мая — начале июня 2026 года. Они привели к резкому подъему уровня воды в реках Терек, Сулак и Самур. Наиболее пострадавшими признаны Дербентский, Хасавюртовский, Кизлярский и Бабаюртовский районы, а также города Махачкала и Дербент, где вода затопила сотни приусадебных участков и улиц.

По данным МЧС России, в зоне подтопления оказались более 70 населенных пунктов. В пиковые дни из них было эвакуировано свыше 3 тысяч человек, включая около 500 детей. Жертвами стихии, по официальной информации на конец июня, стали не менее пяти человек, еще несколько числились пропавшими без вести. Власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В ходе ликвидации последствий паводков выяснилось, что значительная часть затопленных домов была построена в водоохранных зонах и поймах рек с нарушением строительных норм. В связи с этим правительство Дагестана объявило о сносе более 120 самостроев в Дербентском и Хасавюртовском районах. Владельцам обещаны компенсации в рамках установленных законом процедур, однако эта мера вызвала неоднозначную реакцию среди местных жителей, потерявших свое имущество.

Для расчистки русел рек и восстановления поврежденных дорог и мостов привлечены более 2 тысяч спасателей и 500 единиц техники, включая вертолеты МЧС. Восстановительные работы продолжаются, и, по оценкам властей, полное устранение последствий наводнения может занять не менее полугода.