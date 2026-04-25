Наводнение в Дагестане унесло жизни шести человек. Ущерб только сельскому хозяйству республики оценивается в 600 млн рублей. Одной из причин столь разрушительных последствий стихии называют самовольное строительство. Человеческий фактор усилил урон, нанесенный природным катаклизмом, рассказали RTVI эксперты.

«Человек своим воздействием может усилить потенциальный ущерб или ослабить. Здесь мы видим, что он сделал всё, чтобы его усилить», — пояснил ведущий научный сотрудник Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Идрис Идрисов.

Он привел в пример одну из рек, через которую «были построены многочисленные преграды», и в ряде мест она превратилась «в канал шириной 1 метр».

«Любой забор, даже забор из сетки… Вроде кажется: сетка — сквозь нее пройдет вода. Но если по реке идут ветки, трава, пакеты, они забивают эту сетку и превращают ее в плотину маленькую (метр высотой, 2 метра)», — продолжил Идрисов.

«Но когда у вас десятки таких «плотин», запруд, одна запруда усиливается, потом идет вторая, третья, четвертая… И образуется каскадный эффект и развивается селевой поток», — заключил сотрудник ДФИЦ РАН.

Причинами сильного ущерба от наводнения, в частности, не раз назывались хаотичная застройка и неработающая ливневая канализация в Махачкале.

«Всякие истории, которые сейчас всплывают на поверхность, про кумовство и взяточничество, — это ведь про это тоже. Спрос на недвижимость был колоссальный, и город [Махачкала] вырос в два раза, и недвижимость вообще росла как грибы, без всяких правил», — отметил профессор Факультета городского и регионального развития ВШЭ Сергей Сиваев.

Еще в начале апреля Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана сообщило, что выявило 20 самовольных капитальных построек в водоохранной зоне реки Тарнаирка в границах Махачкалы. Среди построек были и жилые дома. В ведомстве пояснили, что подобные сооружения во время паводков провоцируют затопления близлежащих районов.

Глава Дагестана Сергей Меликов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «в значительной степени» на негативные последствия стихии повлияла застройка природоохранных зон.

«На незаконно выделенных земельных участках в нарушение всех градостроительных регламентов строились многоквартирные дома и индивидуальные жилищные строения. Такая застройка повлияла на сужение русла рек, дренажных каналов, что во многом явилось причиной низкой пропускной способности больших объёмов ливневой воды», — сказал Меликов.