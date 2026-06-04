Брюссель, Намюр и Шарлеруа охватили массовые протесты: учителя и студенты франкоязычных регионов Бельгии вышли на улицы, чтобы выразить недовольство планами правительства сократить бюджетные расходы на образование на €300 млн. В столице акция переросла в ожесточенные столкновения с полицией, применившей водометы и слезоточивый газ, сообщает Politico.

Причиной беспорядков стали непопулярные меры, предложенные министром образования Французского сообщества Валери Глатиньи. Ключевые пункты реформы включают:

повышение регистрационных взносов в вузах с €835 до €1194 евро в год (рост почти на 35%),

повышение учебной нагрузки педагогов на 2 часа в неделю без доплаты,

отмену контрактов пожизненного найма преподавателей для новых сотрудников.

Бельгийские власти заявляют, что вынуждены пойти на эти меры из-за огромного бюджетного дефицита в €1,9 млрд.

Протесты начались с мирных шествий, но потом ситуация резко обострилась. В эпицентре событий оказался Брюссель, где несколько тысяч учащихся заблокировали площадь перед Центральным вокзалом. По словам очевидцев, демонстранты поджигали электросамокаты, дорожные знаки и мусорные баки, а также разбивали витрины магазинов.

Полиция перекрыла доступ к зданию парламента Французского сообщества, где в этот момент проходило голосование по законопроекту о бюджете, однако часть протестующих попыталась прорвать оцепление.

«Мы применили спецсредства, так как спасательные службы, прибывшие тушить пожары, были атакованы камнями и петардами», — заявила представитель брюссельской полиции Ильсе Ван де Кере.

Волнения охватили и другие города. В Намюре, по данным местной полиции, около 600 учащихся участвовали в погромах: они бросали камни в витрины и блокировали кольцевую развязку Конфлюанс.

В Шарлеруа акция носила более организованный характер: более 2 тысяч человек прошли маршем по центру города, неся транспаранты с лозунгами «Учеба — это право, а не роскошь» и «Правительство потеряло ориентиры».

Учителя и студенты уже анонсировали новые акции протеста, которые запланированы на ближайшее воскресенье перед зданием Европарламента в Брюсселе. Они требуют полного пересмотра бюджета и гарантий, что качество бесплатного образования не пострадает.

«Власти глухи к нашим требованиям. Мы будем бастовать, пока нас не услышат», — резюмировала участница марша в Брюсселе Мари.

Политический расклад вокруг реформы остается сложным. Председатель центристской партии «Реформаторское движение» Жорж-Луи Буше возложил вину за беспорядки на педагогов, которые, по его мнению, «подстрекают молодежь на основе дезинформации». Социалистические профсоюзы, напротив, осудили действия властей и позицию центристов.

«Это нападки на учителей, которые и так страдают. Школа не может быть переменной бюджетной корректировки», — заявил лидер CSC-Enseignement Ролан Лаэ.

Несмотря на протесты, парламент Французского сообщества одобрил бюджетный декрет в ускоренном порядке. Однако юридическая сила голосования ставится под сомнение, так как документ не получил одобрения бюджетного комитета, где оппозиция заблокировала его рассмотрение.

Оппозиционные партии пообещали оспорить изменение бюджета в суде, заявив о нарушении демократических процедур.