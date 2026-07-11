На Манхэттене в Нью-Йорке произошла вспышка легионеллеза: число заболевших достигло 46 человек. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Департамента здравоохранения и психической гигиены города.

Власти связывают распространение инфекции с зараженными градирнями систем кондиционирования в районе Верхний Ист-Сайд, где расположено большое количество охлаждающих башен. Горожане, обеспокоенные ростом случаев заболевания, собрались в церкви, чтобы задать вопросы представителям городского депздрава.

По состоянию на вечер среды, 22 заболевших были госпитализированы, некоторые из них находились в отделениях интенсивной терапии, сообщили представители здравоохранения.

Профессор эпидемиологии Колумбийского университета Вафаа Эль-Садр объяснила, что вспышка связана с градирнями крупных зданий, где бактерии живут и размножаются, а люди заражаются, вдыхая зараженный аэрозоль из этих башен.

Градирня (или охладительная башня) — это специальное устройство для охлаждения больших объемов воды направленным потоком атмосферного воздуха. Оно используется для отвода избыточного тепла, позволяя использовать одну и ту же воду многократно в замкнутом цикле.

Власти объявили об «агрессивном» плане борьбы со вспышкой легионеллеза, включающем тестирование всех охладительных башен в районе.

На собрании комиссар здравоохранения Алистер Мартин заявил, что город выявил случаи заболевания на ранней стадии, что является хорошей новостью.

«Мы имеем дело с 160 градирнями в этом районе, и мы не ждем», — сказал он, добавив, что теперь здания обязаны полностью очищать и дезинфицировать свои башни после первого же положительного результата теста.

Однако спикер городского совета Нью-Йорка Джули Менин выразила обеспокоенность недостаточностью мер. В письме Мартину она заявила о своей глубокой озабоченности тем, что департамент до сих пор не потребовал от владельцев зданий проводить профилактическую дезинфекцию всех градирен в зоне расследования.

В августе в Гарлеме, который тоже находится на Манхэттене, легионеллой заразились 114 человек, семь из которых скончались.

Легионеллез, также известный как «болезнь легионеров», впервые был идентифицирован в 1976 году после вспышки пневмонии среди участников съезда Американского легиона в Филадельфии.

Бактерии Legionella процветают в системах водоснабжения с температурой воды от +20°С до +45°С, включая градирни, системы кондиционирования, джакузи и фонтаны. Заражение происходит при вдыхании аэрозоля с бактериями, но болезнь не передается от человека к человеку.

Заболевание проявляется симптомами, похожими на грипп, и может быть смертельным без своевременного лечения. Группами риска являются пожилые люди, курильщики и лица с хроническими заболеваниями легких или ослабленным иммунитетом.