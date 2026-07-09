В Таганрогском заливе два танкера загорелись в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, минувшей ночью над регионом уничтожили более 20 беспилотников.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

На танкерах вспыхнул пожар: на одном его еще тушат, на другом уже ликвидировали. Информация о последствиях атаки уточняется.

Кроме того, в Азовском районе из-за падения обломков беспилотника загорелся камыш в карьере вдали от населенного пункта. На месте работают специалисты противопожарной службы. По данным Слюсаря, БПЛА были уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах области.

В Твери при отражении атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», сообщил глава региона Виталий Королев. На месте развернули оперативный штаб, возгорание локализовали. По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала предприятия пострадавших нет.

В Белгородской области за минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали регион, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Удары пришлись по Белгороду и девяти округам. «Противник совершил три артиллерийских обстрела», — добавил Шуваев.

По его данным, в Белгородском округе погиб мирный житель. Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший ранения 1 июля в Валуйском округе.

«Выражаю искренние соболезнования их родным и близким», — написал врио губернатора.

Он добавил, что в общей сложности пострадали 22 человека, среди них — 17-летняя девушка. Шуваев также сообщил, что силы ПВО и другие подразделения сбили 99 беспилотников.

В Калужской области силы ПВО уничтожили три беспилотника — над Перемышльским и Хвастовичским муниципальными округами, а также на окраине Калуги, рассказал глава региона Владислав Шапша. На местах работают оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Новгородской области ночью отразили атаку 14 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дронов. Он призвал жителей при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и не трогать их, а незамедлительно сообщать о находке по номеру 112.

По данным Минобороны России, за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 73 беспилотника самолетного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями, а также Московским регионом, Кубанью, Крымом и Азовским морем.