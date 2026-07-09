НАТО интегрировало в работу штаб-квартиры в Бельгии систему искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS), разработанную американской компанией Palantir. Как пишет The Times, платформа предназначена для обработки разведывательной информации, мониторинга обстановки и поддержки военного планирования. По данным издания, 30 июня система достигла полной оперативной готовности, хотя в официальном сообщении альянса название разработчика не упоминалось.

MSS в режиме реального времени обрабатывает данные со спутников, беспилотников, радаров и других источников, автоматически выявляет потенциальные цели и перемещения войск, а также предлагает командованию возможные варианты действий. По информации The Times, использование платформы позволяет сократить время принятия решений с нескольких часов до минут и существенно уменьшить объем ручной аналитической работы. Система, как утверждается, будет использоваться для мониторинга обстановки на восточном фланге НАТО, включая отслеживание перемещений российских войск.

«Если бы вы сейчас зашли в оперативный центр SHAPE, то на всех экранах увидели бы Palantir», — заявил генеральный директор Palantir UK Луис Мосли. По его словам, в случае вооруженного конфликта НАТО будет использовать систему для планирования операций и нанесения ударов по целям.

Как отмечает The Times, внедрение платформы вызвало разногласия внутри альянса. Франция и Германия выразили обеспокоенность возможной зависимостью от технологий американской компании, тогда как Британия, Швеция и Нидерланды поддержали использование системы. Palantir также участвует в тендере на обновление программного обеспечения для системы противовоздушной обороны НАТО.

Проект Maven был запущен Пентагоном в 2017 году, а после отказа Google от участия в 2018 году его основным разработчиком стала Palantir. По данным издания, система применялась вооруженными силами США на Ближнем Востоке и в Красном море, а после начала конфликта на Украине использовалась для передачи украинским военным данных о российских целях.

Palantir на Украине

По заявлениям компании, ее программное обеспечение используют несколько министерств и ведомств на Украине. Сооснователь и генеральный директор Palantir Technologies Алекс Карп неоднократно говорил, что Украина стала одной из стран, где технологии компании применяются наиболее широко.

Palantir Technologies работает на Украине прежде всего как поставщик программных платформ для анализа военных данных, объединения разведывательной информации и поддержки принятия решений. Ее системы помогают обрабатывать большие объемы информации и представлять их в удобном для военных и государственных структур виде.

Palantir использует спутниковые снимки, данные беспилотников, открытые источники, разведывательные сведения, карты, отчеты и другие массивы данных. Затем выявляет закономерности, помогает обнаруживать перемещения войск, техники, логистические маршруты и другие взаимосвязи, которые сложно анализировать вручную. Для планирования операций программное обеспечение Palantir позволяет моделировать различные сценарии, оценивать доступные ресурсы и визуализировать оперативную обстановку.

Программные продукты Palantir, в частности, используются для определения целей для Himars. CEO компании Алекс Карп признавался, что за большую часть операций Украины по нанесению ракетных ударов отвечает именно Palantir.

Чем известна Palantir

Частная компания Palantir была основана в 2003 году миллиардерами из Силиконовой долины, выходцами из PayPal во главе с Питером Тилем. Компания создавалась в ответ на вызов после терактов 11 сентября. Одним из ключевых инвесторов Palantir стало ЦРУ, вложившее в стартап 2 миллиарда долларов.

С тех пор Palantir получает многомиллиардные контракты от силовых ведомств США, включая скандально известную иммиграционную полицию (ICE) и оказывает услуги во время военных кампаний американской армии, а помимо этого — ЦАХАЛ в Израиле и королевскому флоту Великобритании. В августе 2025 года Palantir заключила с Пентагоном контракт на 10 млрд долларов.