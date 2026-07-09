Во Львове во время мобилизационных мероприятий произошел конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК), полицией и местными жителями. По сообщениям местных Telegram-каналов, инцидент начался на перекрестке проспекта Красной Калины и улицы Коломыйской. На опубликованных в соцсетях видео видно, как толпа окружила служебный автомобиль ТЦК, мужчины начали разбивать его кирпичами, после чего его опрокинули.

На видео видно, что протестующих несколько сотен человек. Они скандируют: «Пи…сы!» и «Позор!» в адрес военкомов.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Алина Подрейко сообщила, что правоохранители находятся на месте, обеспечивают общественный порядок.

Во Львовском областном ТЦК и СП подтвердили, что около 21:30 на улице Стрыйской военнослужащие ТЦК совместно с полицейскими остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. В ходе проверки выяснилось, что с 12 июня 2026 года он находится в розыске за нарушение правил воинского учета. После этого мужчину доставили в ТЦК, а затем направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

«В то же время на месте происшествия осталась другая группа оповещения, которую заблокировала группа неизвестных лиц. Эта группа окружила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, нанесла существенный ущерб и, в конечном итоге, опрокинула служебный автомобиль. Всем событиям будет дана надлежащая правовая оценка. Виновные понесут предусмотренную законом ответственность», — заявили во Львовском областном ТЦК и СП. В ТЦК все происходящее назвали российской провокацией.