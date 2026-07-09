Председатель партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу проведения масштабной ревизии состояния гидротехнических сооружений и разработке федеральной целевой программы их ремонта и реконструкции. Текст письма есть в распоряжении RTVI.

«Предлагаю провести масштабный аудит всех гидротехнических сооружений страны с участием Минстроя, Минприроды, Счётной палаты, Ростехнадзора, прокуратуры, региональных и местных властей. Необходимо оценить их фактическое состояние и определить приоритетные объекты для проведения срочного ремонта. Необходимо разработать и утвердить федеральную программу по строительству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений с достаточным финансированием для защиты территорий от затопления. Отдельным правлением работы должна стать инвентаризация и оформление прав собственности на бесхозяйные сооружения с определением организаций, ответственных за их эксплуатацию», — заявил Миронов.

Он отметил, что ежегодно российские регионы сталкиваются с разрушительными последствиями паводков, и 2026-й не стал исключением.

«В Дагестане в апреле прорвало земляной вал Геджухского водохранилища, что повлекло масштабные затопления и человеческие жертвы. В Свердловской области паводковые воды разрушили пешеходный мост через реку Заставка в Нижних Сергах, затоплено большое количество жилых домов, приусадебных участков, а из-за затопления низководных мостов нарушилось транспортное сообщение с 17 населенными пунктами», — рассказал парламентарий.

Миронов также напомнил о непростой ситуации в Краснодарском крае:

«Из-за прорыва дамбы в Крымском районе площадь подтопленных территорий превысила 11 тысяч гектаров, из них более 6 тысяч гектаров — сельскохозяйственные угодья. В Славянском районе был введён режим ЧС из-за разлива воды по сельхозземлям, и как показывает опыт регионов, паводки и наводнения — это не только весенняя проблема. Не меньшие угрозы гражданам несут летние ливни и прорывы дамб».

По словам парламентария, «Справедливая Россия» на протяжении многих лет последовательно ставит вопрос о необходимости системного решения проблемы гидротехнических сооружений.

«В марте этого года в преддверии паводков партия призвала правительство провести их тщательную федеральную проверку. В июне, когда страна столкнулась с новой волной затоплений, мы вновь заявили о необходимости масштабной ревизии всех сооружений, неудовлетворительное состояние которых чаще всего становится причиной наводнений», — отметил лидер парламентской фракции СР.

Как указал Миронов, год назад Счетная палата опубликовала данные о проверке ГТС в Дальневосточном федеральном округе, где традиционно высок риск наводнений. Результаты оказались «неутешительные», констатировал собеседник RTVI:

«Из 743 объектов на Дальнем Востоке 429 имеют низкий уровень безопасности. Это означает, что в случае паводков нет никаких гарантий, что они смогут предотвратить или снизить негативное воздействие сточных вод», — пояснил лидер «Справедливой России».

Кроме того, проверка выявила многочисленные нарушения законодательства при заключении и исполнении контрактов на строительство и ремонт объектов, переносе сроков или завершении строительства, а также — потерю актуальности проектно-сметной документации, добавил Миронов. Одновременно с этим из данных Счетной палаты следует, что часть сооружений эксплуатируется без декларации безопасности и без обязательного страхования гражданской ответственности.