В Дагестане из-за масштабных наводнений, вызванных паводками и сильными ливнями, погибли шесть человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на расширенном оперативном совещании с президентом России Владимиром Путиным по устранению последствий стихии.

Меликов предупредил, что на ближайшие дни прогноз погоды снова неблагоприятный. Обстановка остается сложной и власти готовятся к новым возможным последствиям, в том числе по оказанию дополнительных мер поддержки жителям, сказал он.

По словам главы региона, к 1 апреля удалось стабилизировать ситуацию, вызванную рекордными осадками в предыдущие дни, и среди прочего восстановить электро- и водоснабжение и движение транспорта. Однако новые аномальные осадки 4-5 апреля привели к новым подтоплениям, повреждениям объектов инфраструктуры и повторным локальным отключениям систем ЖКХ.

Меликов рассказал, что пострадавшим жителям оказывают единовременную материальную помощь, как через «Госуслуги», так и очно, если в силу аварийных ситуаций дистанционная помощь невозможна.

Что касается пострадавших жителей самостроев, которые тоже пострадали из-за наводнения, то власти формируют внебюджетные источники на базе благотворительных негосударственных фондов, сообщил он.

Одной из причин негативных последствий наводнения Меликов назвал «исторически застроенные» природоохранные зоны. Глава региона отметил, что многоквартирные и частные дома строились на незаконно выделенных участках «в нарушение всех градостроительных регламентов». Застройка привела к сужению русел рек и дренажных каналов, сообщил Меликов.

Нетипичный циклон

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что обстановка усугубилась прорывом дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе, что привело к подтоплению частных домов и ограничению движения автомобилей на федеральной трассе «Кавказ».

«При этом подразделениями МЧС России спасено более 200 человек. К сожалению, шесть человек погибли», — доложил он.

Куренков отметил, что в республике действует режим ЧС регионального уровня, однако в ближайшее время правительственная комиссия примет решение «о повышении статуса чрезвычайной ситуации».

Согласно принятой в России классификации, в зависимости от масштаба, ЧС природного и техногенного характера делятся на шесть категорий — локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

По данным МЧС, которые озвучил Куренков, в Дагестане было подтоплено более 6 тыс. жилых домов и приусадебных участков в 25 населенных пунктах, а также 527 участков автомобильных дорог, нарушено энерго- и газоснабжение, повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

К моменту совещания оставались подтопленными свыше 2 тыс. домов и участков в 10 населенных пунктах республики, продолжил глава ведомства.

Он пояснил, что циклон сформировался нетипично — если обычно они образуются над Черным морем и проходят через Кавказский хребет, то в данном случае он зародился над Каспийским морем и набрал значительный запас влаги.

«Развитие ситуации носило стремительный характер и привело к резкому подъему уровня воды в реках и, как следствие, быстрому затоплению населенных пунктов и повреждению объектов инфраструктуры», — сообщил Куренков.

По его словам, к столь масштабному удару стихии привел целый комплекс «опасных метеорологических явлений в виде аномальных дождей, ранее не характерных для региона».

В настоящий момент сил и средств ведомства достаточно для ликвидации последствий потопа, а в случае ухудшения МЧС готово оперативно нарастить группировку в Дагестане, заверил министр.

Рекордные осадки

Путин, открывая совещание, подчеркнул, что федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, в том числе оперативно реагировать на жалобы и обращения и контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в районах бедствия.

Президент отметил, что только за один день 30 марта в республике выпало сразу три месячных нормы осадков и что с начала метеонаблюдений в 1882 году подобных показателей в Дагестане не было.

Глава государства указал на необходимость «аккуратной» оценки ущерба.

«Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей — словом, действовать профессионально, системно», — сказал Путин.

По его просьбе в совещании, помимо главы Дагестана и руководителей различных ведомств и служб, участвовали главы наиболее пострадавших муниципалитетов — Махачкалы, Дербентского и Хасавюртовского районов.

Путин поручил создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане и запросил регулярные доклады о ходе работ. Он также поручил Минфину быть на связи с властями республики и оперативно реагировать на возникающие вопросы с поддержкой.

Дагестан находится под ударом стихии с конца марта. Сенатор от республики Ильяс Умаханов говорил 1 апреля, что ущерб от потопа «исчисляется миллиардами рублей».