Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что посетил место обрушения многоквартирного жилого дома в Махачкале и пообщался с местными жителями. Он отметил, что причина произошедшего — в бездумной застройке прибрежной зоны реки Тарнаирка.

5 апреля в столице республики рухнула трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому на улице Айвазовского — грунт под зданием был размыт из-за продолжающихся подтоплений. Находившихся внутри людей спасли сотрудники МЧС, жертв нет. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ: по версии следствия, должностные лица городской администрации не приняли своевременных мер по предотвращению размывания фундамента. Прокуратура взяла расследование на контроль.

В своем телеграм-канале Меликов сообщил, что расселение из рухнувшей пристройки уже началось. Он добавил: как только специалисты дадут добро, то люди смогут вернуться в здание за вещами и документами в сопровождении спасателей.

«Завтра его обследует специальная комиссия, после чего будем принимать решение о судьбе этого и близлежащих домов. Все решения будут приниматься исключительно в интересах людей», — заявил глава Дагестана.

Под угрозой обрушения также находятся дома на улицах Перова и Айвазовского — жителей оттуда уже эвакуировали.

«Специалисты подтверждают: проблемы с подтоплениями в столице во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов возведены прямо в русле самой реки! Строения препятствуют естественному течению воды, которая находит себе другие пути: улицы, дома, жилые кварталы», — подчеркнул Меликов.

Глава республики поручил Минстрою провести документальную проверку и принять решения в отношении чиновников, допустивших опасное строительство.

«Для координации работ и связи с жителями из числа сотрудников городской администрации назначат ответственных. Люди должны понимать, что не останутся наедине со своей бедой», — добавил он.

На видео, которое Меликов опубликовал в своем канале, глава республики сообщил местным жителям, что если эксперты придут к выводу, что дом можно укрепить, то сразу начнутся все необходимые работы: «Если его укрепить невозможно, тогда мы жизни людей не будем подвергать опасности».

Ситуация в республике остается крайне напряженной. Наиболее сложная обстановка — в Махачкале, Дербенте, Хасавюрте и Хасавюртовском районе, а также в селе Геджух Дербентского района и у детского лагеря «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе. По данным МЧС, в четырех муниципальных образованиях подтоплены 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка дорог.

Без света остаются 139 населенных пунктов — среди них Махачкала и Дербент, а также более десятка районов, а в поселке Манас вода начала сносить туристические домики.

В Дербентском районе из-за перелива реки, идущей из Кайтага в Геджухскую плотину, разрушилось защитное сооружение. Вода уже движется в сторону поселков Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа Урсун и Плана.

МЧС начало эвакуацию: из зоны риска планируется вывезти 4165 человек, из них 823 ребенка. Развернуты четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар.

Трагичный случай произошел в Кайтагском районе в селе Кирки, где сошел оползень. В результате один из домов оказался полностью разрушен, два получили повреждения, угроза сохраняется еще для пяти строений. Позднее под завалами рухнувшего здания нашли тело погибшей женщины, также пострадал мужчина.

Кроме того, камнепад в Гунибском районе перекрыл дорогу Гуниб—Цуриб у села Кулла, отрезав 53 села Чародинского района. Грязевые массы сошли на федеральную трассу в Дербенте, однако дежурным бригадам удалось предотвратить перелив накопителей и не допустить затопления центра города.

Из-за подтоплений путей между станциями Мамед-Кала и Дагестанские Огни РЖД отменило 12 пригородных поездов и рейс №85 Дербент—Москва; маршрут московского поезда сокращен до Махачкалы, откуда пассажиров везут в Дербент автобусом.

Из-за отключения электричества в Махачкале временно прекратили работу Хушетские очистные сооружения. В Приморском микрорайоне вода подается по самотечной линии, в части Ленинского района — перебои. Специалисты, как отмечают власти, ежечасно берут пробы и проводят гиперхлорирование. В восстановительных работах задействованы 173 бригады, 678 специалистов и 294 единицы техники.

Дагестан борется со стихией с 28 марта: паводок с рек Тарнаирка и Черкес-озень ударил по Махачкале, в пиковый момент без света оставались более 500 тыс. человек, в горах сошли сели и лавины, повреждены дороги и мосты.

Власти оценили необходимый объем компенсаций в 4 млрд рублей. Выплаты уже начались: единовременно пострадавшие получат по 15 675 рублей, при частичной утрате имущества — 79 тысяч, при полной — 156 тысяч рублей; семьям погибших положено 1,567 млн рублей на человека.

Ко 2 апреля поступило свыше 12 тысяч заявок. Республика также обратится в Банк России с просьбой отложить до конца года погашение кредитов для пострадавших.

Меликов анонсировал на 6 апреля расширенное заседание правительства, на котором будут рассматриваться дополнительные меры — вплоть до расширения перечня муниципалитетов с режимом ЧС.