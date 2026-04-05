Из-за сильных дождей вновь затопило многие районы и города Дагестана. В конце марта регион пострадал от мощных паводков, тогда пострадало свыше 3,5 тыс. человек.

Сильнее всего, как пишут телеграм-каналы, из-за нового разгула стихии пострадали Махачкала, Дербент и Дагестанские Огни. Дворы, дороги и жилые дома затопило, ливневые системы, по данным местных СМИ, не справляются с потоком воды. По последним данным, затоплено порядка тысячи домов.

В шести населенных пунктах подтоплены 973 жилых дома, 967 приусадебных участков и 42 участка дорог, а участок федеральной трассы между Дербентом и Махачкалой ушел под воду. Жители окрестных сел вручную сооружали дамбы из мешков с песком. В Махачкале из берегов вышла река Талгинка, затопив проспект Ахмет-хана Султана.

Кроме того, в столице республики на улице Газопроводной обрушился трехэтажный дом. По предварительным данным, под ним размыло грунт. В это время внутри находились люди, их спасали сотрудники МЧС. К месту обрушения прибыл глава Дагестана Сергей Меликов.

По стенам еще четырех соседних домов пошли трещины, жильцов срочно эвакуировали.

«В результате подтопления из-за обильных дождей произошло обрушение пристройки к одному из многоквартирных домов по ул. Айвазовского в Махачкале. Никто не пострадал. Проводится эвакуация жителей нескольких многоквартирных домов по ул. Айвазовского, которые также находятся в зоне подтопления», — сообщили «Интерфаксу» в администрации города.

Минэнерго Дагестана сообщило, что в связи с подтоплением подстанции 110/10/6 кВ «Приморская» вводится временное ограничение электроснабжения потребителей.

«Данная мера является вынужденной и направлена на обеспечение безопасности персонала и предотвращение возможных технологических нарушений. Специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий подтопления и восстановлению штатной схемы электроснабжения. О возобновлении подачи электроэнергии будет сообщено дополнительно», — заявили в ведомстве.

В Минэнерго России сообщили, что из-за ливня, мокрого снега и шквалистого ветра в некоторых районах Дагестана было повреждено несколько энергообъектов, часть потребителей осталась без света. Для восстановления электроэнергии были привлечены 173 бригады, 678 специалистов и 294 единицы спецтехники.

Администрация Махачкалы сообщила, что на улице Айвазовского оцеплены четыре многоквартирных дома — более 100 квартир. «В настоящее время эвакуировано около 300 человек. Часть жителей будет размещена в пунктах временного размещения, остальные временно разместятся у родственников», — говорится в сообщении мэрии. В городе объявлен режим ЧС, на Цумадинском рынке затоплены торговые павильоны.

Глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что коммунальные службы переведены на усиленный режим: «В настоящее время на местах задействовано более 30 бригад, выполняющих комплекс мероприятий по устранению последствий подтоплений».

На ряде улиц перекрыто движение, для эвакуации жителей задействованы КамАЗы и автобусы, в городе развернуты девять ПВР.

Непогода ударила и по транспортной системе. Из-за потопа железнодорожного полотна на участке между станциями Мамед-Кала и Дагестанские Огни движение закрыли по обоим путям. Отменена отправка поезда № 85 Дербент — Москва, маршрут поезда № 86 Москва — Дербент сокращен до Махачкалы — пассажиров до конечной точки повезут на автобусе. Билеты можно вернуть или переоформить на другие даты.

В 139 населенных пунктах в 14 районах из-за дождей, а в горах — из-за дождей со снегом, оползней и камнепадов — произошли аварийные отключения электроснабжения. Свет планировали вернуть к вечеру воскресенья.

Камнепад на трассе Гуниб — Цуриб отрезал 53 населенных пункта Чародинского района от транспортного сообщения — туда перебрасывают спецтехнику для расчистки.

По поручению главы Дагестана Сергея Меликова пострадавшие получат выплаты из резервного фонда правительства республики. Единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей на человека. За частичную утрату имущества первой необходимости положено 78 735 рублей, за полную — 156 750 рублей. При тяжком или среднем вреде здоровью выплатят 627 000 рублей, при легком — 313 500 рублей. В случае гибели члены семьи получат 1 567 500 рублей, разделенных поровну.

Подать заявление можно лично в управление соцзащиты, через МФЦ или на «Госуслугах» — в течение месяца на базовую выплату, шести месяцев на компенсацию за имущество и года на выплаты по здоровью или гибели родственника.

Между тем синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки ливни продолжатся.

Накануне в регионе власти развернули экстренную вакцинацию от гепатита А — она началась после сообщений о массовых отравлениях питьевой водой в Каспийске. В первую очередь прививают жителей пунктов временного размещения, тех, кто ликвидирует последствия ливней, а также сотрудников общепита, школьных и дошкольных столовых.