Пять человек погибли на Байкале, когда аэролодка с туристами перевернулась в районе скалы Черепаха, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии. Еще одну женщину доставили в больницу с рваной раной ноги.

Всего в лодке находились 18 человек, 13 из них, в том числе 14-летнего подростка, удалось спасти.

Опрокинувшуюся аэролодку «Север-750» подтянули к берегу. На место ЧП было направлено 30 спасателей и 11 единиц техники, а также дополнительно — водолазная группа МЧС.

Инцидент произошел в 30 метрах от берега во время экскурсионной прогулки. По данным канала Baza, в ней участвовала туристическая группа из Москвы и Подмосковья.

Как утверждается в публикации, капитан вывел судно на лед, откуда затем решил совершить «прыжок» на воду. Именно во время этого маневра аэролодка перевернулась. Капитан оказался в числе погибших.

На озеро группа прибыла минувшей ночью. Вечером во вторник, 19 мая, туристы должны были вернуться в Москву, говорится в публикации канала. Он обнародовал список из 17 туристов — в основном это женщины от 40 до 69 лет, а также трое мужчин от 27 до 50 лет и 14-летний юноша.

Организацией путешествия занималась подмосковная компания «КрисТур» из Ступино, пишет Baza. Тур стоимостью 65 тыс. рублей начинался в Улан-Удэ и должен был включать поездки в Китай и Монголию. Водная прогулка по Байкалу предлагалась за отдельную плату в 5 тыс. рублей.

В ступинской компании подтвердили «Подъему», что не занимались организацией экскурсии по Байкалу. «Организовывала принимающая сторона. Мы комментарии дать не можем», — сказали там.

За прогулку на аэролодке отвечала компания «Кристальный Байкал», сообщает Baza. Канал пишет, что фирмой руководит Марина Севергина, чей муж Сергей Севергин был главой Туркинского сельского поселения, где произошло ЧП.

В феврале чиновника уволили, взыскав 3,4 млн рублей в пользу государства, пишет Mash. Причиной якобы стала декларация, где Севергин указал миллионный доход и объяснил эти средства прибыльным бизнесом жены.

В одном из материалов ТАСС за 2022 год руководителем «Кристального Байкала» была указана Мария Цивилева. Канал «112» в свежей публикации называет Цивилеву главой компании «Кристальный тур» и пишет, что в 2017 году она выдвигалась на пост министра туризма Бурятии. В октябре прошлого года, по сведениям канала, «Кристальный тур» получил предостережение из-за отсутствия лицензии на пассажирские перевозки водным транспортом.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности плавания при происшествии.