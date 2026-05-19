У жителей мегаполисов проблемы с гигиеной сна: из-за долгой дороги, социальной жизни, фильмов и соцсетей они нередко ложатся спать далеко за полночь, что сказывается на здоровье. Об этом в беседе с RTVI рассказала член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова. Она отметила, что это касается как молодежи, так и пожилых людей.

Как объяснила Гаврилова, универсальной нормы продолжительности сна не существует.

«Оптимальная продолжительность сна у каждого человека своя. И у большинства людей — примерно у 80% — этот показатель укладывается в диапазон от 6 до 9 часов. Соответственно, в среднем так и получается у большинства — где-то 7,5 часов», — сообщила врач.

Но есть и те, кто не вписывается в этот диапазон: например, «короткоспящие» люди, которым хватает для восстановления 4—5 часов сна в сутки, а также те, кому нужно более 9 часов, «то есть 10 и даже 12 часов», уточнила сомнолог.

«И это тоже вариант нормы, то есть они ничем не больны», — подчеркнула эксперт.

Оптимальное время отхода ко сну — с 21 до 24 часов, однако и здесь все индивидуально, продолжила Гаврилова.

«Есть так называемые “совы”, которые отходят ко сну после полуночи. И для них это тоже не проблема, не несет негатива для их организма. Но, опять же, они могут подстраиваться под социум, точно так же как, например, “жаворонки”, которые рано ложатся спать, уже в 19—20 часов. Они могут отодвигать необходимое время отхода ко сну», — сказала она.

Проблема может возникнуть, когда человек вынужден подстраиваться под распорядок, навязанный обществом, и отступает от врожденных биоритмов, пояснила собеседница RTVI.

«Если так называемая “сова” будет иметь возможность подольше сидеть, то очень быстро она сместится и будет засыпать в два часа ночи. Чтобы организовать себя, у таких людей должна быть сила воли», — сказала Гаврилова.

По ее наблюдениям, жителям мегаполисов плохо удается соблюдать гигиену сна.

«Социальная жизнь, когда люди подолгу находятся на работе, затем тратят много времени на дорогу, занимаются бытовыми делами, либо у них социальная активность, посещение каких-то мест, либо встречи, и, соответственно, в основном все ложатся очень поздно», — подчеркнула врач.

Показательно, добавила врач, что это касается и россиян старшего возраста. «Даже некоторые пожилые люди, которые уже не обременены работой, начинают привязываться к соцсетям, к интернету, к телевизору. Они просматривают какие-то передачи точно так же до полуночи, до часа ночи», — сообщила Гаврилова.

«С гигиеной, на самом деле, большая проблема у очень многих. Люди не могут организовать себя так, чтобы соблюдать этот режим и пожертвовать какими-то, наверное, удовольствиями, потому что для людей это правда удовольствие — посмотреть фильм, пообщаться с кем-то, в интернете посидеть», — отметила сомнолог.

К схожим выводам пришли и зарубежные исследователи. Как пишет HuffPost, доцент кафедры радиологии Колумбийского университета Цзюньхао Вэнь вместе с коллегами проанализировал данные почти полумиллиона человек и сопоставил особенности их сна с состоянием различных органов и систем организма.

По их данным, медленнее всего старели и были в лучшей физической форме те, кто спал от 6,4 до 7,8 часа в сутки. У тех, кто отдыхал больше или меньше, возрастные изменения наступали быстрее.

Недостаток сна, по данным исследования, связан с повышенным риском депрессии, тревожности, диабета второго типа, гипертонии, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, а также проблем с пищеварением.

«Сон важен для поддержания здоровья органов, включая метаболический баланс и здоровую иммунную систему», — цитирует Вэня HuffPost. Он также уточнил, что нарушения сна не обязательно являются причиной болезней — нередко они служат ранними сигналами уже имеющихся нарушений в организме.