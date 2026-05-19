США на закрытых переговорах с Данией и Гренландией добиваются права вето на внешнеэкономическую деятельность острова, чтобы не допустить на нем значимого коммерческого присутствия России и Китая, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники в Вашингтоне, Копенгагене и Нууке.

Издание опубликовало результаты собственного расследования по итогам серии конфиденциальных встреч, которые проходят в американской столице с января 2026 года.

Хотя внимание президента США Дональда Трампа в последнее время поглощено конфликтом с Ираном, его интерес к Гренландии никуда не исчез.

За четыре месяца стороны провели около пяти раундов переговоров, по итогам которых Трамп должен был отказатться от угроз военного захвата острова. Однако на деле американская сторона выдвигает настолько жесткие требования, что гренландские политики опасаются серьезного ущемления своего суверенитета на десятилетия вперед.

Ключевое требование США касается создания механизма жесткого контроля за любыми крупными инвестиционными сделками на острове, чтобы заблокировать доступ конкурентам из России и Китая. Американские переговорщики настаивают на праве вето в этом вопросе.

При этом Гренландия и Дания, которая по-прежнему отвечает за внешнюю политику автономии, категорически против такого подхода, считая его прямым вмешательством во внутренние дела.

Параллельно Вашингтон пытается модифицировать действующее с 1951 года оборонное соглашение, чтобы получить право бессрочно держать свои войска на острове, даже в случае обретения Гренландией независимости. Местные парламентарии и это встречают в штыки.

Помимо политических и военных аспектов, обсуждается сотрудничество в области природных ресурсов. Недра Гренландии богаты нефтью, ураном, редкоземельными металлами и другими критически важными минералами, хотя большая их часть скрыта под толщей льда.

Тем временем Пентагон уже форсирует планы военного расширения: недавно в южный город Нарсарсуак был направлен офицер Корпуса морской пехоты для инспекции аэродрома времен Второй мировой войны, гавани и потенциальных мест размещения американских военнослужащих.

Как пояснил глава Северного командования Пентагона генерал Грегори Гийо, Гренландия должна стать частью цепи взаимосвязанных радарных станций и военных баз, которая также включает объекты на Аляске и в Канаде. По его словам, американским военным необходимы глубоководный порт и база для спецназа, который будет ротироваться на острове для учений.

Гренландские политики оказались в крайне сложном положении. С одной стороны, они категорически не хотят становиться частью США, с другой — вынуждены вести переговоры, имея очень слабые рычаги влияния.

Как заявил депутат местного парламента Юстус Хансен, если американцы добьются всего, чего хотят, ни о какой «реальной независимости» не может быть и речи. Председатель парламентского комитета по иностранным делам Пипалук Люнге назвала происходящее несправедливостью, добавив, что лучший исход для Гренландии — просто «не быть захваченной или контролируемой».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров абсолютно открыт для бизнеса, но намерен сохранять строгие экологические нормы, а вопросы независимости и отношений с Данией должны решаться без вмешательства извне.

Ситуация усугубляется тем, что у Гренландии отсутствуют собственные разведывательные возможности для проверки потенциальных инвесторов на связи с Москвой и Пекином.

Бывший министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт предупредила, что завершение войн в Иране и Украине может обернуться для острова новой волной давления как со стороны США, так и со стороны России, для которой Арктика всегда была стратегическим приоритетом.

«Они наступают с обеих сторон», — резюмировала политик.