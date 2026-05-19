Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт (ХСС) анонсировал масштабный пакет мер по усилению гражданской обороны объемом в €10 млрд. Об этом пишет издание ZDFheute со ссылкой на материалы кабинета министров.

По данным правительственных источников, соответствующий законопроект будет вынесен на утверждение федерального кабинета уже в ближайшую среду. Главная цель инициативы — значительное повышение устойчивости страны к возможным атакам или нападениям, что идет в ногу с одновременным усилением бундесвера на фоне растущей угрозы, якобы исходящей от России.

Для координации этих мер в структуре МВД Германии планируется создать новый штабной орган — «Командование гражданской обороны», — который также займется налаживанием взаимодействия с армией на случай оборонительного сценария.

Добриндт подчеркнул необходимость продемонстрировать «четкую позицию против гибридных угроз» и оказать «последовательную поддержку добровольным силам».

Столь крупное вливание средств в условиях жесткой экономии стало возможным благодаря недавней конституционной реформе. Весной 2025 года бундестаг и бундесрат квалифицированным большинством проголосовали за поправки в Основной закон, позволяющие брать кредиты на расходы, связанные с обороной, гражданской защитой, работой спецслужб и кибербезопасностью. Это правило действует для любых трат, превышающих 1% валового внутреннего продукта.

Конкретные шаги, которые намерен предпринять Добриндт, прописаны в плане до 2029 года. Речь идет о закупке 1 тыс. новых специализированных автомобилей и 110 тыс. раскладных коек. Помимо этого, запланирована реализация строительной программы для объектов и инфраструктуры Технического агентства помощи (THW).

В медицинском блоке мер предусмотрено развертывание специальных мобильных групп экстренного реагирования для приема большого количества пострадавших на 50 локациях.

Кроме того, все общественные укрытия — бывшие бункеры, тоннели и подземные паркинги — внесут в единый кадастр и интегрируют с системой оповещения населения NINA.

Эксперты уже выражают сомнения по поводу того, хватит ли на запланированные меры выделяемых €10 млрд. Как пояснил в интервью ZDFheute live исследователь катастроф Мартин Фосс, за прошедшие десятилетия Германия накопила колоссальный инвестиционный дефицит в сфере гражданской обороны, и по сравнению с ним предусмотренные государственным планом вливания окажутся лишь «точечными уколами».

Гораздо более серьезной проблемой, по мнению ученого, является отсутствие готовности самого общества к кооперации и взаимопомощи в экстремальной ситуации. Он убежден, что люди за долгие годы попросту «разучились думать о рисках как таковых», хотя эта укоренившаяся установка уже давно не соответствует нынешним вызовам.

Фосс призвал ответственные ведомства активнее и открыто говорить о пробелах в гражданской обороне, а населению — подходить к вопросу индивидуально, учитывая численность семей и личные возможности, а также не забывать о помощи соседям. По его словам, не существует универсальных ответов на вопрос о том, как действовать конкретному человеку в чрезвычайной ситуации.