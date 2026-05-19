В начале мая 2026 года гражданка Украины Елена Обламская, 42 года, известная в интернете под псевдонимом «Лола Феррари», была экстрадирована из Таиланда в Соединённые Штаты. Власти обвиняют её в том, что она являлась одним из основателей криптовалютной платформы Forsage, которая, по версии прокуратуры, использовалась как инструмент глобальной финансовой пирамиды.

Схема, замаскированная под блокчейн

Согласно судебным документам, Обламская и её сообщники запустили компанию Forsage в 2019 году и продвигали ее по всему миру через социальные сети, как децентрализованный матричный проект, основанный на сетевом маркетинге и «смарт-контрактах» — самоисполняемых договорах в блокчейне. Платформа публично преподносилась как законная, низкорисковая и прибыльная инвестиционная возможность, хотя на деле, по версии следствия, представляла собой классическую финансовую пирамиду, собравшую у инвесторов по всему миру около $340 миллионов.

Механизм работы был прост: после покупки пользователем «слота» смарт-контракт автоматически распределял средства между более ранними участниками. Следствие считает это классическим признаком финансовой пирамиды. Кроме того, часть средств инвесторов переводилась на подконтрольные обвиняемым кошельки через смарт-контракт xGold.

Следствие установило, что смарт-контракты Forsage были намеренно закодированы так, чтобы приносить выгоду лишь узкому кругу лиц. Один из кошельков организаторов получил более 5 400 ETH, что эквивалентно миллионам долларов.

Богиня пирамиды

Обламская занимала особое место в структуре схемы. Прокуроры утверждают, что именно она провозгласила себя «богиней» схемы, которая лживо продвигала Forsage в интернете как легитимную площадку, похитив в итоге у жертв около $340 миллионов.

Главным же организатором, по версии американских властей, выступал Владимир Охотников. Родившийся в Казахстане, Охотников начинал как мастер чайных церемоний и дистрибьютор продукции Тяньши, сменил ряд сетевых проектов, прежде чем выйти на рынок криптовалют и запустить Forsage — одну из крупнейших криптоафер в истории. По данным ICIJ, базирующийся в Дубае россиянин Охотников предположительно руководил, управлял и контролировал операции Forsage, при этом успев стать соавтором сценария и сыграть роль в новом фильме Кевина Спейси «Сага о Холигардах — Портал силы» под именем Ладо Охотников. Продюсером фильма выступила Эльвира Гаврилова. Ранее она спродюсировала фильм Шона Пенна Superpower о Владимире Зеленском. Охотников в своих соцсетях активно поддерживал Украину в военном конфликте с Россией.

Арест на Пхукете

Тайское Бюро по борьбе с киберпреступностью арестовало Обламскую в феврале 2026 года в её кондоминиуме в Чалонге (район Пхукета). В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, компьютерное оборудование, ноутбук, iPad и документы. Ранее она скрывалась на Бали, Индонезия.

Министерство юстиции США, ФБР и тайские власти на протяжении нескольких недель отказывались подтверждать факт её задержания.

В суде и под стражей

Обламская предстала перед федеральным судом в США 12 мая 2026 года. Она не признала вину по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и была заключена под стражу в ожидании суда присяжных, назначенного на 14 июля 2026 года. В случае обвинительного приговора ей грозит до 20 лет федерального заключения, три года условного срока и штраф в размере $250 000.

«Лола Феррари» стала первой из четырёх фигурантов дела, кто оказался перед американским судом. Остальные обвиняемые — Владимир Охотников («Ладо»), Михаил Сергеев («Майк Муни», «Глеб Миллион») и Сергей Маслаков — по-прежнему находятся на свободе. Охотников последние несколько лет жил в Грузии, но в 2023 году, по данным прокуратуры США, переехал в ОАЭ. В 2024 году суд в Тбилиси заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы по делу об отмывании средств, связанных с Forsage.

Большинство инвесторов потеряли всё

Масштабы ущерба поражают. По данным следствия, проведённый анализ блокчейна показал: более 80% участников получили обратно меньше криптовалюты, чем вложили, а более половины не получили вообще ничего.

Особо циничным платформу делает то, что она активно таргетировала жителей развивающихся стран — Филиппин, Нигерии, Венесуэлы. На фоне бедности и ограниченного доступа к финансовой грамотности жертвы массово вкладывали последние деньги в якобы безопасную инвестицию.

Прокуроры также оспаривают заявления организаторов о том, что благодаря Forsage миллионерами стали 50 человек. Анализ блокчейна показал, что лишь один аккаунт — под контролем самих обвиняемых — получил более миллиона долларов в криптовалюте.