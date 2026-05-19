Армения впервые в истории экспортировала оружие собственной разработки и производства на миллионы долларов. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян, передает «Арменпресс».

«Хочу с большой радостью и гордостью сообщить вам, что три армянские компании в мае экспортировали оружие в две разные страны. <…> Все это было мечтой и одним из стратегических приоритетов армянского правительства в последние годы», — сообщил он.

Айрапетян отметил, что вхождение Армении в клуб стран-экспортеров вооружений еще несколько лет назад было бы трудно представить. Однако в последние месяцы министр неоднократно говорил в своих публичных выступлениях, что несколько армянских производителей получили разрешение на экспорт оружия.

«Преодолев довольно сложные проблемы и логистические трудности, армянские компании смогли достичь цели. Армянские компании впервые смогли доставить конечную продукцию, разработанную в Армении и произведенную в Армении, в страны конечного использования», — сказал Айрапетян.

Он подчеркнул, что правительство в последние годы инвестировало в военную промышленность «миллиарды драмов» и намерено продолжать эту линию финансирования в будущем. Состоявшийся первый экспорт министр назвал «началом большого и долгого пути».

Отдельно Айрапетян отметил, что первые оружейные экспортные сделки были заключены на несколько миллионов долларов, но конкретную сумму не указал, пишет ТАСС.

Также он не раскрыл, о каких именно видах вооружений идет речь, и какие государства закупили их, отметил Sputnik Армения.

Армения демонстрировала свои образцы вооружений на выставках ArmHighTech в Ереване. В 2022 году, в частности, там были показаны беспилотные аппараты, радиолокационные системы, бронежилеты, стрелковое оружие, робот-солдат, а также ряд других разработок.

В 2025 году Министерство высокотехнологичной промышленности Армении впервые представило национальный павильон на оборонной выставке DEFEA в Афинах.