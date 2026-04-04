В Каспийске свыше 30 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, вероятно, из-за питьевой воды, сообщает СУ СК России по Дагестану. Проводится проверка.

«За медицинской помощью обратились более 30 жителей Карабудахкентского района с симптомами отравления. Предположительно, ухудшение состояния их здоровья связано с употреблением питьевой воды», — говорится в заявлении ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые могли способствовать случившемуся. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Массовое отравление произошло на фоне последствий крупного наводнения в Дагестане. В конце марта сильные дожди привели к подтоплению домов, электроподстанций и перебоям в электроснабжении почти в двух десятках районов республики. Режим ЧС был введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и других районах.

Более 3,3 тыс. человек эвакуированы, пострадало около 3,5 тыс. домов. По оценке региональных властей, на компенсации и ремонт потребуется не менее 4 млрд рублей.

В связи с угрозой ухудшения санитарной обстановки региональный Роспотребнадзор 4 апреля объявил о начале экстренной вакцинации против вирусного гепатита А в зонах ЧС.

В приоритетные группы вошли работники общепита, торговли продуктами питания и пищеблоков детских и образовательных учреждений, жители пунктов временного размещения, сотрудники коммунальных служб и участники ликвидационных работ. Ведомство также рекомендовало жителям соблюдать меры личной и общественной гигиены и при необходимости обращаться к врачам.

Накануне, 3 апреля, Кировский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца экс-начальника и сотрудника управления ЖКХ администрации Махачкалы по делу о хищении более 40 млн рублей бюджетных средств, предназначенных на капремонт ливневой канализации города.

По версии следствия, они похитили часть из 417 млн рублей, выделенных в 2022 году на ремонт ливневых сетей на проспекте Петра I, улицах Азизова, Бейбулатова, Лаптиева и в микрорайоне «Ипподром».