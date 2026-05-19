Проект по поиску пропавших детей в Новосибирской области принес компании NtechLab (технологический партнер Госкорпорации Ростех) сразу две награды премии ЦИПР Digital. Наряду с признанием социальных возможностей нейросетей, разработчик представил на конференции премьер-министру РФ Михаилу Мишустину свое новое решение для безопасности — автономный мобильный комплекс видеоаналитики.

Новинка призвана обеспечить работу АПК «Безопасный город» в отдаленных районах без инфраструктуры и на массовых мероприятиях. Интегрированный комплекс базируется на шасси «Газель NN Комби» и включает изолированный серверный отсек с рабочим салоном для персонала.

Система разворачивается всего за несколько минут и способна длительное время функционировать автономно. В ее арсенале 28 камер:

24 устройства подключаются по защищенному радиоканалу для мониторинга периметра;

4 всепогодные камеры на крыше отслеживают общую оперативную обстановку и трафик.

Искусственный интеллект в реальном времени анализирует видеопоток, выявляя драки, падения, оставленные предметы, и помогает блокировать доступ на территорию нежелательным лицам. Один такой автомобиль может обезопасить площадь до 10 кв. км с сотнями тысяч участников. При необходимости автомобили легко объединяются в общую сеть.

Первым заказчиком решения стала Нижегородская область. Губернатор региона Глеб Никитин отметил высокую эффективность комплекса: применение мобильной машины лишь на шести мероприятиях вместо монтажа стационарных камер сэкономит бюджету 26 млн рублей. Михаил Мишустин резюмировал, что эта экономия полностью окупает стоимость самого автомобиля.

Гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук считает, что к 2030 году технологии ИИ будут раскрывать до 90% преступлений в городах. На сегодняшний день умные алгоритмы компании уже помогают правоохранителям в 55 регионах РФ. По словам эксперта, наличие видеоаналитики само по себе предотвращает правонарушения: злоумышленники просто отказываются от своих планов, понимая, что умная система мгновенно найдет их в толпе.