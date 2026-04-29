Доля преступлений, раскрываемых с помощью технологий искусственного интеллекта в городах, к 2030 году может достичь 90%. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

По его словам, мировой рынок биометрических услуг демонстрирует устойчивый рост, а одним из наиболее востребованных направлений ИИ-видеоаналитики остается сфера безопасности. Города и правительства — как в России, так и за рубежом — видят в этих технологиях высокий потенциал для предотвращения правонарушений.

«Сам факт наличия видеоаналитики в городе предупреждает преступление. Человек, зная, что ИИ способен найти его даже в толпе, на большой площади, «увидеть» на транспортной инфраструктуре, даже не решится совершить преступление», — отметил Паламарчук.

Сейчас решения NtechLab помогают раскрывать преступления в 55 регионах России, добавил он.

Алексей Паламарчук также отметил, что NtechLab входит в число ключевых разработчиков систем распознавания лиц на российском рынке.