Евросоюз осудил российский удар по Украине с применением баллистической ракеты «Орешник». Лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц заявили об эскалации военного конфликта, а глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила усилением давления на Россию. RTVI собрал реакции европейских политиков.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х прокомментировала удар по Украине словами «это отчаяние». Она пообещала содействовать укреплению украинских систем противовоздушной обороны.

Глава евродипломатии Кая Каллас осудила российский удар, назвав его «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны». Она заявила, что на следующей неделе главы МИД стран ЕС обсудят усиление давления на Россию.

Удар по Украине также прокомментировали лидеры отдельных государств Евросоюза. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж осуждает применение «Орешника». По его словам, это «прежде всего свидетельствует о дальнейшей эскалации». Макрон подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать Киев и делать все возможное для «справедливого и прочного мира и укрепления безопасности Европы».

Канцлер Германии Фридрих Мерц также обратил внимание на применение «Орешника», заявив, что Берлин «решительно осуждает эту безжалостную эскалацию» и продолжит «твердо стоять на стороне Украины».

Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя удар по Украине, написал в X, что «войну необходимо остановить». Он призвал усилить давление на Москву и увеличить поддержку Киева.

С осуждением удара по Украине также выступил премьер-министр Канады Марк Карни. Он призвал Россию «немедленно прекратить эти удары». «Канада продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира для Украины и Европы», — написал Карни в Х.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан назвала удары по Украине недопустимыми. «Мы решительно осуждаем это нападение», — говорится в сообщении.

Третий удар «Орешником»

24 мая Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли массированный «удар возмездия» по военным объектам предприятиям ОПК Украины. В ходе него применялись баллистические и крылатые ракеты, в том числе «Орешник», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотники.

В результате массированного удара были поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и Киевской области, заявили в Минобороны. Ведомство подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не планировались и не осуществлялись.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал утром в воскресенье, что во всех районах города были зафиксированы повреждения зданий. Как пишут украинские паблики, это был один из самых массированных ударов по украинской столице за 2025—2026 годы.

На фоне воздушной тревоги на Украине была поднята в воздух военная авиация Польши и ее союзников по НАТО, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил. Также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки, следует из сообщения. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было, заявили в командовании.