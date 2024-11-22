Цель пуска ракеты баллистической средней дальности «Орешник» по крупнейшему промышленному комплексу в украинском Днепре достигнута, заявили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что все боевые блоки оружия «достигли объекта поражения».

Удар стал ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории России, отметили в Минобороны. Также были поражены пункты временной дислокации подразделений украинской армии, националистических формирований и иностранных наемников, добавили в ведомстве.

По данным Минобороны, за неделю силы ПВО сбили пять произведенных в США оперативно-тактических ракет ATACMS и две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

О применении «Орешника» президент России Владимир Путин сообщил накануне, 21 ноября. Он назвал комбинированный удар по украинской территории «ответом на агрессивные действия стран НАТО». В результате в украинском Днепре был поражен один из крупнейших и известный еще с советских времен промышленных комплексов, который и сегодня производит вооружение, уточнил Путин.

По его словам, в 2019 году США «в одностороннем порядке под надуманным предлогом» приняли ошибочное решение выйти из договора о сокращении вооружений, который Россия продолжила соблюдать в одностороннем порядке. За это время американская сторона «отработала вопрос переброски своих перспективных ракетных систем в разные регионы мира, в том числе в Европу, и в ходе учений проводят тренировки по их применению», считает он. Поэтому Россия будет принимать решения исходя из дальнейших действий НАТО и угроз национальной безопасности, предупредил российский лидер.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые считают себя вправе применять свое оружие против наших объектов», — пояснил Путин.

Российский глава добавил, что при нанесении ударов «Орешником» российская сторона будет заранее оповещать по гуманитарным каналам мирных жителей Украины и находящихся на ее территории граждан дружественных стран о предстоящих атаках, чтобы они успели эвакуироваться.