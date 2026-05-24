Глава евродипломатии Кая Каллас осудила удар России по Украине с применением баллистических ракет «Орешник». Соответствующий пост она написала в соцсети X.

Каллас назвала удары ВС РФ по Украине «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны», Она отметила, что «Орешник» способен нести ядерные боеголовки.

На следующей неделе главы МИД стран Евросоюза обсудят усиление давления на Россию, добавила Каллас.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины «в ответ на террористические атаки» Киева по гражданским объектам на территории России. В ходе удара применялись баллистические и крылатые ракеты, в том числе «Орешник», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотники.

В результате массированного удара были поражены пункты управления Главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и Киевской области, заявили в Минобороны. Ведомство подчеркнуло, что удары по объектам гражданской инфраструктуры не наносились и не планировались.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал утром в воскресенье, что во всех районах города были зафиксированы повреждения зданий. Как пишут украинские паблики, это был один из самых массированных ударов по украинской столице за 2025—2026 годы.