Власти Украины «террористическими ударами по детям» вызвали «жесткий ответ из России», заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем телеграм-канале 24 мая.

По словам Медведева, Киев, «видимо, намеренно» спровоцировал ответ России.

«Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удары беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР. В момент атаки там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По последним данным, в результате погиб 21 человек, 42 пострадали. Президент России Владимир Путин заявил, что удар по колледжу в ЛНР был преднамеренным и выполнен в три волны. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Медведев выразил мнение, что российские удары «могут помочь консолидировать часть электората» вокруг нынешней украинской власти, что «важно для нее в ходе будущих выборов».

«Пусть всё горит синим пламенем! <…> Надо бить — как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — подчеркнул зампред Совбеза.

Удар по Киеву 24 мая

24 мая украинские СМИ сообщили, что в течение ночи в Киеве прогремели по меньшей мере шесть серий взрывов. Они также звучали в Киевской области. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Утром в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во всех районах города были зафиксированы повреждения зданий.

Ссылаясь на украинские паблики, RT пишет, что это был один из самых массированных ударов по украинской столице за 2025—2026 годы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе ночного удара был применен ракетный комплекс «Орешник». Минобороны России пока не делало заявлений по этому поводу.

Вечером 23 мая посольство США в Киеве сообщило, что получило данные о возможной «серьезной воздушной атаке», которая может произойти в ближайшие 24 часа.

Минобороны России подчеркивает, что российские войска наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.